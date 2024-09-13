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淡水巡守隊助警逮車手 事蹟成巡守隊範例警宣導訓練

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水守望相助隊員葛男，今年5月初協助警方逮捕詐欺車手。淡水警分局結合淡水區公所，特別以此案為範例，邀集學府里及民生里守望相助隊員們，舉辦守望相助訓練，希望能強化巡守隊員們犯罪預防觀念，及如何防範刑事案件發生。

據了解，張姓婦人（65歲）今年2月陷入假投資陷阱，前後匯款4次共計130萬元給詐騙集團。沒想到詐團食髓知味以面交60萬投金為謊，欲再行詐騙之實，其子得知告誡應是一場騙局，但張婦仍舊相信。

當月3日上午9時許，張婦帶著60萬現金，坐上李姓車手（42歲）休旅車，準備面交。只見李男先將車子開進淡水區學府路136巷無尾巷內。過程中，張婦藉故問了投資細節，但車手李男根本答不出來，竟惱怒欲趕張婦離開。

張婦見狀拿起手機報警，李男馬上開車往前，卻遭垃圾車擋住去路，李所幸向後倒車欲逃，反而擦撞路旁臨停3輛機車，只好棄車逃逸。

淡水學府里守望相助隊員葛男全程目擊協助報警，淡水警方獲報趕抵，詢問老婦得知遇到詐騙集團，立即與葛男分騎機車聯手追嫌，30分鐘後循線追捕李男到案，搜扣相關證物，依法送辦。

淡水警分局表示，為強化犯罪預防觀念，進而配合防範刑事案件發生。這個月12日淡水警方結合淡水區公所，邀集新北市淡水區學府里及民生里守望相助隊員，以葛員協警阻詐為範本案例，舉辦協勤實務訓練宣導。

會中，警方還針對警政署165全民防騙網「打詐儀表板（165.npa.gov.tw）」以視覺化的圖表，讓在場巡守隊員們更加直觀瞭解全國與各縣市，每日、每月民眾被騙狀況、警察機關打詐成果，辦理識詐宣導，以降低民眾被騙機會。同時，以家暴、性騷真實案例，讓巡守隊員知悉保護令範疇，以及案例分析及探討。

淡水警分局長彭正中提醒，詐欺案件層出不窮，詐騙手法日新月異，民眾謹記「一聽、二掛、三查證」口訣，有疑慮撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，只要是「飆股」、「穩賺不賠」、「解除分期付款」、「操作ATM」、「個資驗證」等敏感關鍵字，一定不可輕信、小心查證避險。

淡水警分局結合淡水區公所，以協助警方追捕詐欺車手案例為範例，舉辦守望相助訓練。記者曾伯愷／翻攝
淡水警分局結合淡水區公所，以協助警方追捕詐欺車手案例為範例，舉辦守望相助訓練。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水一名詐欺車手棄車逃跑。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水一名詐欺車手棄車逃跑。記者曾伯愷／翻攝
淡水警分局結合淡水區公所，以協助警方追捕詐欺車手案例為範例，舉辦守望相助訓練。記者曾伯愷／翻攝
淡水警分局結合淡水區公所，以協助警方追捕詐欺車手案例為範例，舉辦守望相助訓練。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區婦人向警說詐欺車手棄車逃跑。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區婦人向警說詐欺車手棄車逃跑。記者曾伯愷／翻攝

淡水 詐騙集團 車手

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