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北市刑警分隊長、小隊長酒店拳毆釀傷 各記大過重懲原因曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中正二分局張姓分隊長、中山分局彭姓小隊長上周飲宴後到酒店續攤，張男泥醉間突朝彭男揮拳，兩人雙雙掛彩，台北市警局介入調查，今宣布對2人各記1大過重懲，並追究考監責任。

警方表示，中正二分局張姓刑事分隊長和中山分局彭姓刑事小隊長，9月3日晚間與友人餐敘後到中山區林森北路某酒店續攤，張男酒醉拳毆彭男，張男手骨折受傷、彭男面部擦挫傷，後續自行就醫。

市警局督察室獲悉後展開調查，發現張男、彭男涉足不當場所屬實，確有酒後滋事情況，今將對2人違紀行為各記1大過處分，調整非主管職務，提列教育輔導對象，加強管考，持續查明追究相關人員行政責任。

據悉，當晚彭男與南部北上的好友相約餐敘，另約一名二線四星副分局長參加，對方也找來中正二分局張男陪同，席間賓主盡歡，整整喝了約兩箱（12支）威士忌，餐會後約5、6人決定續攤，其中包含張男、彭男也同行。

一眾人到中山區酒店續攤，張男已泥醉，彭男等人留在包廂內陪同，未料張男因酒醉突失控，朝身旁彭男揮拳，導致張男手部骨折，彭男面部擦挫傷，後續自行就醫治療。

事件在警界流傳，中山分局、中正二分局、市警局督察室陸續獲悉，介入調查，彭男坦言到酒店續攤挨揍，張男則稱酒醉「不知發生什麼事」，警高層今午做出初步處分。

警方說明，初步調查已排除當晚酒店內有張、彭以外其他員警在場，也查明同行人士非具有不正當職業的特定對象，員警涉足不當場所依規定至少記過處分，考量2人酒後滋事等，加重記大過重懲，以貫徹維護警紀決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中山分局、中正二分局共2名刑警在酒店滋事，台北市警局今作出處分。記者李隆揆／攝影
中山分局、中正二分局共2名刑警在酒店滋事，台北市警局今作出處分。記者李隆揆／攝影

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