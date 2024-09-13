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大園無照男酒駕開BMW撞死女騎士肇逃 判6年8月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

褚姓男子今年元月某日中午在桃市大園某工地飲酒，傍晚5點無照駕駛白色BMW離開，卻在往觀音行駛途中高速追撞前方機車，導致女騎士傷重不治；褚男事後逃逸，卻因爆胎卡在國1交流道，警循線通知他當晚9點到案，酒測值仍高達每公升0.97毫克。桃園地院審結，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，將他判處應執行徒刑6年8月，可上訴。

據悉，此案原先排定由國民法官法庭審理，由於在偵查中被告褚男與古姓被害人家屬達成和解，並已賠償完畢，進行協商程序時，被告及辯護人聲請不行國民參與審判，合議庭聽取當事人、辯護人意見，並徵得被害人家屬同意後，依據國民法官法第6條第1項，裁定不行國民參與審判，改由職業法官審理。

法官審理時，42歲被告褚皇誠對於今年1月17日中午12點30分起在桃園市大園區大觀路與華興路口某工地飲用威士忌酒長達1小時，明知酒後不可駕車，仍於傍晚5點無照駕駛BMW上路，20分後行經大觀路3段往觀音方向，逕自駕車衝撞前方同向的古姓女騎士，當場人車彈飛重摔落地，頭部重創送醫不治。

褚男肇事後逃逸，直至當晚7點30分因行駛至國道1號近新屋及平鎮中壢交流道出口時，右後輪爆胎且接獲母親來電告知警方已找上門，才由父親駕車搭載夥同拖吊車前往大園警分局交通分隊到案，交警於當晚9點9分測得他的吐氣酒精濃度，仍高達每公升0.97毫克。褚男就犯罪事實坦承不諱，與卷內事證相符，犯行可以認定。

法官審酌，被告褚男前有多次不能安全駕駛動力交通工具的公共危險前科，竟再犯案，考量被告始終坦承不諱，並與被害人父母成立調解、如數賠償，獲得被害人父母宥恕，兼衡被告學歷、家庭經濟、生活狀況及被告犯罪動機、目的等情狀，分別量處主文所示之刑，並定應執行刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

褚男今年1月17日傍晚酒後無照駕駛BMW上路，半途將前方古姓女騎士高速撞飛後逃逸，案發後4小時到案，酒測值高達0.97毫克，桃園地院審結，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，將他判處應執行徒刑6年8月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
褚男今年1月17日傍晚酒後無照駕駛BMW上路，半途將前方古姓女騎士高速撞飛後逃逸，案發後4小時到案，酒測值高達0.97毫克，桃園地院審結，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，將他判處應執行徒刑6年8月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

國民法官 桃園地院 父母

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