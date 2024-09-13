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嘉縣消防員訓練溺斃 國賠開庭家屬悲痛

中央社／ 嘉義市13日電

嘉縣消防局翁姓隊員110年潛水複訓溺斃，負責安全的教官不起訴，翁員父母聲請國賠，今天開庭和發生意外是同一天，喪子的翁母內心更加悲痛；今天開庭釐清有無補助鑑定必要。

翁母在庭中表示，3年前的今天，就是兒子發生意外同一天，當天兒子上午還打電話回家報平安，指「潛水訓練很安全，都會有教官在旁警戒，請放心，結果下午卻成一具冰冷遺體，兒子眼睛都不願閉，我也更不甘心，這是一生內心永遠無法承擔的痛苦」。

法官當庭說，可以理解為人父母喪子的痛苦，不過，法庭是講求證據的地方，希望翁母不要每次發言都是情緒性語言，不然下次開庭就不會請翁員父母講話，只能在辯論終結時發言。

翁員父母委任的律師指出，根據消防員救災安全手冊，潛水人員繫上確保繩、帶照明燈是主要配件，當時教官並未要求配戴以上裝備，以致於無法立即尋找到失散人員，顯然有過失。

消防局的辯護人表示，下水訓練裝備沒有問題，確保繩、照明燈並沒有強制規定要攜帶，且訓練人員是突然失去反應，與發生溺水事件沒有因果關係，加上，鑑定單位的報告中也無過失。

翁員父母委任的律師認為，據嘉義地檢署的不起訴書卷證資料，鑑定人就攜帶夥伴繩索、照明設備的說法，不是很明確，希望能傳訊鑑定人，不過，法官請雙方辯護人補充事由，釐清是否有補助鑑定的必要；同時請消防局辯護人補充潛水設備明確的規範。

嘉義地檢署的不起訴處分書指出，嘉義縣消防局第二大隊於民國110年9月13日在仁義潭辦理潛水複訓，當日下午辦理U型定點搜索等訓練，當年31歲翁姓男隊員與張姓隊員一起下水，張員疑似因換氣過度提早浮出水面，翁員卻未一起上來。

負責安全的教官立即派員下水搜救，約20分鐘後將翁員救起並緊急送醫急救仍不治，經檢察官相驗為溺斃。

當時擔任教官的李姓、黃姓隊員被依過失致死罪嫌函送，事件經專業單位鑑定，結果排除環境、機械及人為因素，並無重大瑕疵，李員及黃員不起訴處分。嘉義縣消防局已協助爭取到最優撫恤，同時協助家屬料理後事。

嘉義 教官 父母

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