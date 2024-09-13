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天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀了

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天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀人無恙

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市長黃偉哲昨晚跑完台南市區公務行程，乘坐司機開的車要返回新營市長官邸，途徑行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道時，座車撞到前方貨車掉落工具箱車頭嚴重受損，還好車沒翻覆也沒被追撞，黃偉哲連同司機隨扈三人都安然無恙，今天換車繼續跑行程。

黃偉哲表示，事發當時確實有被嚇到，因座車時速達110公里，前方大貨車掉落的工具箱重達100多公斤，撞幾點再偏一點後果不堪設想，還好座車未翻覆，車毀但人平安真的阿彌陀佛。

昨晚9點半左右黃偉哲的座車行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道路段時，前方路面突然出現大型工具箱，他的坐車車與另外3輛車閃避不及陸續撞上受損。

事故發生後黃偉哲搭高公局車輛下新營交流道回市長官邸，今天上午坐另一輛公務車前往關子嶺，參加勞工局的企業安衛家族表揚，隨後到麻豆安業國小主持校舍重建動土。

黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，車毁人無恙。圖／台南市政府提供
黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，車毁人無恙。圖／台南市政府提供
黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，車毁人無恙。圖／台南市政府提供
黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，車毁人無恙。圖／台南市政府提供
黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，車毁人無恙。圖／台南市政府提供
黃偉哲坐車昨晚在高速公路撞到百公斤工具箱，車毁人無恙。圖／台南市政府提供

行程 黃偉哲

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