聽新聞
0:00 / 0:00
天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀人無恙
台南市長黃偉哲昨晚跑完台南市區公務行程，乘坐司機開的車要返回新營市長官邸，途徑行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道時，座車撞到前方貨車掉落工具箱車頭嚴重受損，還好車沒翻覆也沒被追撞，黃偉哲連同司機隨扈三人都安然無恙，今天換車繼續跑行程。
黃偉哲表示，事發當時確實有被嚇到，因座車時速達110公里，前方大貨車掉落的工具箱重達100多公斤，撞幾點再偏一點後果不堪設想，還好座車未翻覆，車毀但人平安真的阿彌陀佛。
昨晚9點半左右黃偉哲的座車行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道路段時，前方路面突然出現大型工具箱，他的坐車車與另外3輛車閃避不及陸續撞上受損。
事故發生後黃偉哲搭高公局車輛下新營交流道回市長官邸，今天上午坐另一輛公務車前往關子嶺，參加勞工局的企業安衛家族表揚，隨後到麻豆安業國小主持校舍重建動土。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言