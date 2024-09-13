天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀人無恙

台南市長黃偉哲昨晚跑完台南市區公務行程，乘坐司機開的車要返回新營市長官邸，途徑行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道時，座車撞到前方貨車掉落工具箱車頭嚴重受損，還好車沒翻覆也沒被追撞，黃偉哲連同司機隨扈三人都安然無恙，今天換車繼續跑行程。

黃偉哲表示，事發當時確實有被嚇到，因座車時速達110公里，前方大貨車掉落的工具箱重達100多公斤，撞幾點再偏一點後果不堪設想，還好座車未翻覆，車毀但人平安真的阿彌陀佛。

昨晚9點半左右黃偉哲的座車行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道路段時，前方路面突然出現大型工具箱，他的坐車車與另外3輛車閃避不及陸續撞上受損。