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警違風紀案「酒店續攤爆衝突」...北巿刑事分隊長朝小隊長揮拳雙掛彩

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方日前因黑衣人赴酒店砸場錄影，發動專案掃蕩一周，未料上周卻有刑警在酒店內酒醉爆衝突，一名分隊長朝小隊長揮拳，導致自己手部骨折，小隊長則是臉部受擦挫傷，2人事後自行就醫，事件爆發台北市警局督察室介入調查，2人涉足不正當場所部分將依規定懲處。

警方初步調查，中山分局刑事小隊長與中正二分局刑事分隊長上周受民間友人邀請餐敘，一名副分局長也參加餐會，晚餐飲宴後民間友人邀約續攤，一眾人又到中山區林森北路某酒店續攤，副分局長則未參加。

深夜時分，分隊長酒醉失控，突朝小隊長揮拳，打中小隊長面部，導致分隊長手部骨折，小隊長臉部也受擦挫傷，現場其他人見狀上前攔阻，最後酒局匆忙散場，2人也自行就醫治療。

台北市警局督察室獲悉後介入調查，當事小隊長指出，因民間友人盛情難卻才一同續攤，案發當時是見分隊長酒醉，所以留在包廂內陪伴，不料分隊長突揮拳攻擊，該名分隊長則說，自己因酒醉「不記得發生什麼事」。

警方表示，2員涉足不正當場所部分待案情查明後必將懲處，依規定至少記過處分，仍將釐清現場人員及案發過程，加強員警教育訓練，避免類似事件發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警方日前針對酒店砸場案發專案掃蕩，近日卻有兩名刑警在酒店內酒醉衝突。記者李隆揆／攝影
台北市警方日前針對酒店砸場案發專案掃蕩，近日卻有兩名刑警在酒店內酒醉衝突。記者李隆揆／攝影

北市 酒店 骨折

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