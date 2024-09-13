超離譜！國1南下三義路段聯結車無故「頭身分離」 後車嚇壞急閃

國道1號南下苗栗三義路段今天清晨發生一起貨櫃車櫃體分離脫落停在車道，路過駕駛紛紛見狀急閃，有大車同行還在無線電上直呼「超離譜，路過要注意！」據了解，該輛貨櫃聯結車行經爬坡路段時，疑似機械故障導致40尺大型貨櫃和拖架徹底脫離，在南下外線車道滑行數十公尺才停住，幸未釀成後方車輛追撞。

國道警方指出，今天清晨6點31接獲報案，國1南下148.4公里、接近三義交流道，在外線車道上有一個大型貨櫃和子車，阻擋後方車流正常行駛，路過車輛見狀紛紛急切變換車道閃避；巡邏警車抵達後趕緊管制車道，避免發生二次碰撞，事故在7點07分排除。

警方調查，張姓男子（53歲）凌晨自桃園市楊梅區，載運40尺貨櫃聯結車準備交貨，行經事故地點，疑因機械故障，致拖架含載運貨櫃脫落在外側車道。