快訊

14縣市有感！ 下午12時59分花蓮外海規模4.8地震 最大震度4級

天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀了

PLG／呂政儒媒體日現身道歉還原真相 闢謠酒店狂歡願受懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園消防演練加入空拍機+機器人 提升救災人員安全

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今天上午在八德區三和紙業公司舉行自衛消防編組暨火災搶救演練，由於場域廣大，除啟用「攜帶式無線電中繼台」強化通訊品質，加入搭載熱顯像儀的空拍機及消防機器人，不僅能掌握火場整體狀況，也能協助滅火，強化消防救難人員作業安全，降低救災風險

第一大隊長賴志忠指出，企業應當持續落實火災預防措施，定期維護消防設備降低事故風險，進而保障員工和周邊社區的安全。另外，企業積極參與自衛消防編組演練，將平時的防災工作與企業的社會責任緊密結合，盡可能在災害發生時，降低人員傷亡及損失。

現場模擬紙廠作業區起火，在消防人員抵達前，廠內員工啟動自衛消防編組，藉由有序地進行災情通報、初期滅火及疏散等初期行動，並在消防分隊到場後雙方進行資訊交接，展現紙廠平時系統性治理及消防應變能力。

茄苳分隊長徐浩峰說明，考量這次演練場域廣大，啟用「攜帶式無線電中繼台」，透過架設中繼通訊設備，強化現場無線電通訊品質，大幅改善救災現場通訊能力，此外，大面積、內存大量可燃物的工廠環境，火災時會產生巨量煙熱，導致搶救人員難以接近。

為了克服這類嚴峻環境，新型裝備「消防機器人」加入救災行列，負責處理極端環境防護及滅火攻擊，讓消防人員與火場保持一定距離，在相對安全區域，藉由遙控機器人執行射水防護任務，同時透過空拍機上的熱顯像儀，可快速掌握燃燒狀況，提供從高處俯視的角度監控火場情況，是掌握大面積場所燃燒情形的重要利器，成為指揮官部署的重要依據，同步使用雲梯車執行高空射水防護等戰術運用。

徐浩峰說，救災工作風險極高，唯有透過不斷的災害模擬與訓練，才能在多變且危險的現場中有效應對，並保護消防人員安全。本次演練不僅強化了人機協作能力，還在企業防災管理中融入了環境、社會、治理的ESG理念，與在地企業共同強化防災機制，將防災文化深入企業組織。

桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今天的自衛消防編組暨火災搶救演練，除了有搭載熱顯像儀的空拍機掌握火場狀況外，還有能協助滅火、提高消防人員作業安全的消防機器人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今天的自衛消防編組暨火災搶救演練，除了有搭載熱顯像儀的空拍機掌握火場狀況外，還有能協助滅火、提高消防人員作業安全的消防機器人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊，今天上午在八德區三和紙業公司舉行自衛消防編組暨火災搶救演練。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊，今天上午在八德區三和紙業公司舉行自衛消防編組暨火災搶救演練。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊，今天上午在八德區三和紙業公司舉行自衛消防編組暨火災搶救演練。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊，今天上午在八德區三和紙業公司舉行自衛消防編組暨火災搶救演練。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今天的自衛消防編組暨火災搶救演練，除了有搭載熱顯像儀的空拍機掌握火場狀況外，還有能協助滅火、提高消防人員作業安全的消防機器人。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今天的自衛消防編組暨火災搶救演練，除了有搭載熱顯像儀的空拍機掌握火場狀況外，還有能協助滅火、提高消防人員作業安全的消防機器人。記者陳恩惠／翻攝

消防人員 空拍機 風險

延伸閱讀

桃園市府攜手旅宿結合農產 打造特有觀光體驗

桃園準公幼傳兒虐 老師否認動手稱悔過書是依園方指示撰寫

果然是親媽？男童卡竹凳慘成「烏龜」 媽見消防救援竟淡定打卡、還丟1句話

桃園中秋節夢幻浪漫水舞打卡點 猜燈謎外還能抽旅宿券

相關新聞

警違風紀案「酒店續攤爆衝突」...北巿刑事分隊長朝小隊長揮拳雙掛彩

台北市警方日前因黑衣人赴酒店砸場錄影，發動專案掃蕩一周，未料上周卻有刑警在酒店內酒醉爆衝突，一名分隊長朝小隊長揮拳，導致...

無照男酒駕開BMW大園撞死女騎士肇逃 判6年8月

褚姓男子今年元月某日中午在桃市大園某工地飲酒，傍晚5點無照駕駛白色BMW離開，卻在往觀音行駛途中高速追撞前方機車，導致女...

嘉縣消防員訓練溺斃 國賠開庭家屬悲痛

嘉縣消防局翁姓隊員110年潛水複訓溺斃，負責安全的教官不起訴，翁員父母聲請國賠，今天開庭和發生意外是同一天，喪子的翁母內...

天降「百公斤工具箱」！黃偉哲座車國道撞上掉落物 車頭毀人無恙

台南市長黃偉哲昨晚跑完台南市區公務行程，乘坐司機開的車要返回新營市長官邸，途徑行經國道1號北上293.1公里下營戰備跑道...

新北板橋新建工地傳工安意外！ 1工人墜落3層樓高電梯井命危

新北市板橋區今天中午驚傳工安意外，一名工人疑不慎失足從地下1樓墜落地下4樓電梯井，經救起時已無生命跡象，緊急送往醫院搶救...

超離譜！國1南下三義路段聯結車無故「頭身分離」 後車嚇壞急閃

國道1號南下苗栗三義路段今天清晨發生一起貨櫃車櫃體分離脫落停在車道，路過駕駛紛紛見狀急閃，有大車同行還在無線電上直呼「超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。