桃園消防演練加入空拍機+機器人 提升救災人員安全

桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今天上午在八德區三和紙業公司舉行自衛消防編組暨火災搶救演練，由於場域廣大，除啟用「攜帶式無線電中繼台」強化通訊品質，加入搭載熱顯像儀的空拍機及消防機器人，不僅能掌握火場整體狀況，也能協助滅火，強化消防救難人員作業安全，降低救災風險。

第一大隊長賴志忠指出，企業應當持續落實火災預防措施，定期維護消防設備降低事故風險，進而保障員工和周邊社區的安全。另外，企業積極參與自衛消防編組演練，將平時的防災工作與企業的社會責任緊密結合，盡可能在災害發生時，降低人員傷亡及損失。

現場模擬紙廠作業區起火，在消防人員抵達前，廠內員工啟動自衛消防編組，藉由有序地進行災情通報、初期滅火及疏散等初期行動，並在消防分隊到場後雙方進行資訊交接，展現紙廠平時系統性治理及消防應變能力。

茄苳分隊長徐浩峰說明，考量這次演練場域廣大，啟用「攜帶式無線電中繼台」，透過架設中繼通訊設備，強化現場無線電通訊品質，大幅改善救災現場通訊能力，此外，大面積、內存大量可燃物的工廠環境，火災時會產生巨量煙熱，導致搶救人員難以接近。

為了克服這類嚴峻環境，新型裝備「消防機器人」加入救災行列，負責處理極端環境防護及滅火攻擊，讓消防人員與火場保持一定距離，在相對安全區域，藉由遙控機器人執行射水防護任務，同時透過空拍機上的熱顯像儀，可快速掌握燃燒狀況，提供從高處俯視的角度監控火場情況，是掌握大面積場所燃燒情形的重要利器，成為指揮官部署的重要依據，同步使用雲梯車執行高空射水防護等戰術運用。