屏東女赴澎湖工作...離奇陳屍男友轎車半個月 死因待查

屏東楊姓女子失蹤，8月間經家人報警協尋，昨天澎湖居民驚見她陳屍租處對面的轎車內，已經死亡多日。警方調閱相關監錄系統畫面，發現她8月底獨自進入轎車，就沒再出來，已在車內半個月，初步排除外力介入，確實死因仍待檢方相驗。

據了解，楊姓女子（48歲）因男友到澎湖工作，幾年前她便隨男友從屏東到澎湖工作，由於男友在建築打工，工作不穩定，她除了在馬公市某越南卡拉OK店當會計，還當保母賺生活費，認識她的人都說她是相當努力打拚的女子。

楊女最近經男友介紹，轉往某越南店工作，8月底，2人曾為了錢的事大吵一架，男友便留下楊女，搬離共同租處。後來楊女家人聯繫不到她，向屏東警方請求協尋。

直到昨天下午5時許，楊女租處附近居民聞到鎮腐臭異味，以為有貓狗動物死掉傳出味道，但靠近停在路邊的1輛白色轎車，驚見楊女躺在轎車後座沒動靜，趕緊報警。警方勘查，發覺轎車車門反鎖，楊女已經死亡多日。

警方調閱附近的監錄系統畫面，發覺楊女8月27日下午5點左右離開租住處，獨自走到對面男友的白色轎車，她進入轎車後座後，就沒有再出來。楊女的哥哥接獲通知，今天自屏東赴澎湖馬公。澎湖檢方將相驗楊女，查明確切死因。

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