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「無號誌路口車禍」屏縣1到8月18死！ 警公布10大易肇事路口

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

無號誌路口易肇事，屏東縣警察局交通隊統計，今年1到8月發生車禍1萬9249件，其中無號誌路口有2565件，造成18死、3580人受傷。交通隊今公布十大無號誌易肇事路口，屏東市就囊括4個路口，信義與協和路口、勝利與天津路口，都發生10件，位居最多。警提醒，行經路口建立正確停讓觀念。

交通隊指出，今年1到8月車禍事故發生共1萬9249件，死亡車禍98件、受傷1萬0849件。分析車禍發生地點，在無號誌路口共發生2564件，死亡車禍18件，受傷2501件，造成18死、3508傷。

交通隊今公布十大無號誌易肇事路口，其中屏東市包括四處，屏東市協和與信義路口、勝利與天津路口，都發生10件位居第一。屏東市民享路與公園東路有7件。屏東市廣東路與太義巷口3件。

警方提醒，駕駛人應遵守停讓標誌與標線規定；設有停讓標誌、標線無號誌路口，駕駛應根據道路幹道與支道的區分，幹道車輛須減速慢行，支道車輛則須完全停車確認無來車後才能通過。

警方表示，若遇到「讓」標誌或標線，支道車輛應減速或停車，讓幹道車輛優先通過。此外，在未設標誌、標線或號誌的無號誌路口，駕駛人應依照以下原則：「少線道」須禮讓「多線道」車輛先行；同線道車輛應依「左讓右」、「轉彎讓直行」的規則行駛。

警方提醒，行經無號誌路口時務必減速或停車，看到停標誌或閃光紅燈，應立即停車，確認安全後再通過。

屏東縣1到8月十大無號誌易肇事路口、發生件數依序為：屏東市信義路與協和路口10件、屏東市勝利路口與天津路口10件、枋寮鄉台1線與隆安路口9件、屏東市民享路與公園東路口7件、內埔鄉南寧路與民善路口4件、屏東市廣東路與太義巷口3件、恆春鎮中正路與曉南路口3件、九如鄉九如路二段237巷與光復街口2件、潮州鎮介壽路與長春路口2件、東港鎮中正路一段與明禮路口2件。

無號誌路口易肇事，屏東縣警局交通隊今公布1到8月十大無號誌易肇事路口，屏東市信義與協和路口位居第一發生10件。圖／警方提供
無號誌路口易肇事，屏東縣警局交通隊今公布1到8月十大無號誌易肇事路口，屏東市信義與協和路口位居第一發生10件。圖／警方提供
無號誌路口易肇事，屏東縣警局交通隊今公布1到8月十大無號誌易肇事路口，屏東市信義與協和路口位居第一發生10件。圖／警方提供
無號誌路口易肇事，屏東縣警局交通隊今公布1到8月十大無號誌易肇事路口，屏東市信義與協和路口位居第一發生10件。圖／警方提供

屏東縣 標誌 車禍

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