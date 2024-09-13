影／台南東區飛車搶包 警發布攔截1小時...30公里外擒搶匪

康姓女子昨上午8時40分騎機車至台南東區林森路二段附近路口停等紅燈，突遭1名機車騎士搶走其腳踏板上的手提包後逃逸，市警一分局據報後調閱周邊監視器，掌握搶匪特徵及逃逸路線，立即發布攔截圍捕，1小時後遠在30多公里官田區台1線路段逮捕46歲劉姓男子，追回所有贓證物。

案發後，警方發布攔截圍捕，案經永康、善化、麻豆等分局線上巡邏警力共同加入圍捕，9時50分許，官田分駐所副所長曾秀國及警員陳毅豪線上巡邏時，在官田區台1線上發現劉的行蹤，並將他攔截逮捕歸案。

警方追回所有手提包內所有贓物，包括現金4萬100元、美元200元、皮包1只、手機1支及證件等物，初步估計損失4萬9829元，並身上查獲微量海洛因。警方發現，劉四處尋找未上鎖機車作為犯案工具，涉搶奪案外，意外發現他涉及竊盜等3條通緝在案，移送台南地檢署偵辦。