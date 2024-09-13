聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南東區飛車搶包 警發布攔截1小時...30公里外擒搶匪
康姓女子昨上午8時40分騎機車至台南東區林森路二段附近路口停等紅燈，突遭1名機車騎士搶走其腳踏板上的手提包後逃逸，市警一分局據報後調閱周邊監視器，掌握搶匪特徵及逃逸路線，立即發布攔截圍捕，1小時後遠在30多公里官田區台1線路段逮捕46歲劉姓男子，追回所有贓證物。
案發後，警方發布攔截圍捕，案經永康、善化、麻豆等分局線上巡邏警力共同加入圍捕，9時50分許，官田分駐所副所長曾秀國及警員陳毅豪線上巡邏時，在官田區台1線上發現劉的行蹤，並將他攔截逮捕歸案。
警方追回所有手提包內所有贓物，包括現金4萬100元、美元200元、皮包1只、手機1支及證件等物，初步估計損失4萬9829元，並身上查獲微量海洛因。警方發現，劉四處尋找未上鎖機車作為犯案工具，涉搶奪案外，意外發現他涉及竊盜等3條通緝在案，移送台南地檢署偵辦。
警方指出，昨上午8時40分，康女騎乘機車至林森路二段附近路口等紅燈時，遭到1名陌生男子騎乘所竊得機車，從後方搶奪放置在機車腳踏板上的手提包等財物後逃逸。警方接獲報案後，立即展開追查，並在1小時迅速將劉逮捕歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言