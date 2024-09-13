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大園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市大園區三民路二段巷弄內一棟13樓高大樓旁的戶外機車停車場昨晚9點30分突然發生大火，在強勁風勢助長下，火勢一發不可收拾，機車一輛接著一輛向左右延燒，桃市消防局據報，派出大批人車前往灌救，同時協助疏散社區130名住戶，火勢在晚間10點受到控制，幸無人傷亡，不過停車場內83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。

119勤指中心昨晚9點30分據報，大園區三民路二段595巷內一棟地上13樓高、屋齡3年住有74戶的社區大樓旁的戶外停車場發生火警，消防局立刻派出第三救災救護大隊竹圍分隊，由分隊長陳錦詮擔任指揮官，率20輛消防車、3輛救護車共54名救難救護人員前往救援。

消防局說，救援人車於晚間9點47分抵達，發現現場為該社區的戶外機車停車場，有84輛起火燃燒，立刻佈設水線滅火，火勢順利於10點01分獲得控制，並於8分鐘後完全撲滅，初步統計總共造成83輛全毀、1輛半毀，燃燒面積近70坪，直到10點15分才將殘火處理完畢；由於大樓受濃煙波及，救難人員立刻協助疏散社區人員共計130名，均無人員受傷，殘火處理直到晚間10點15分。

警消表示，由於停車場內機車幾乎遭祝融，損失金額不小，至於起火原因，以及是否有人為縱火可能，除了現場由火調科人員勘驗外，另由大園警分局負責調閱事發前周邊路口監視器，或找到目擊者指證才能釐清。

桃市大園區三民路二段巷弄內一棟社區戶外機車停車場昨晚發生火警，造成83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段巷弄內一棟社區戶外機車停車場昨晚發生火警，造成83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段巷弄內一棟社區戶外機車停車場昨晚發生火警，造成83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段巷弄內一棟社區戶外機車停車場昨晚發生火警，造成83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段巷弄內一棟社區戶外機車停車場昨晚發生火警，造成83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃市大園區三民路二段巷弄內一棟社區戶外機車停車場昨晚發生火警，造成83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。記者陳恩惠／翻攝

停車場 監視器 縱火

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