大園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

桃園市大園區三民路二段巷弄內一棟13樓高大樓旁的戶外機車停車場昨晚9點30分突然發生大火，在強勁風勢助長下，火勢一發不可收拾，機車一輛接著一輛向左右延燒，桃市消防局據報，派出大批人車前往灌救，同時協助疏散社區130名住戶，火勢在晚間10點受到控制，幸無人傷亡，不過停車場內83輛車燒得只剩支架、1輛車半毀，至於起火原因、是否有縱火可能，仍待釐清。

119勤指中心昨晚9點30分據報，大園區三民路二段595巷內一棟地上13樓高、屋齡3年住有74戶的社區大樓旁的戶外停車場發生火警，消防局立刻派出第三救災救護大隊竹圍分隊，由分隊長陳錦詮擔任指揮官，率20輛消防車、3輛救護車共54名救難救護人員前往救援。

消防局說，救援人車於晚間9點47分抵達，發現現場為該社區的戶外機車停車場，有84輛起火燃燒，立刻佈設水線滅火，火勢順利於10點01分獲得控制，並於8分鐘後完全撲滅，初步統計總共造成83輛全毀、1輛半毀，燃燒面積近70坪，直到10點15分才將殘火處理完畢；由於大樓受濃煙波及，救難人員立刻協助疏散社區人員共計130名，均無人員受傷，殘火處理直到晚間10點15分。