影／越騎越偏僻！正妹受困豐原山區還被狗追 警尋獲她崩潰「為何導航導到這」

台中市一名女子晚上獨自騎機車要到新社訪友，手機衛星導航引導她騎狹窄山道，沿途雜草叢生，不斷有狗追逐吠叫，她嚇得摔倒在地無法起身，報警求援，她不知自己身在何處，員警憑著鳴笛辨位，順利助女子脫困並護送下山，女子獲救不斷說，「為什麼導航把我導在這裡？」

豐原警分局豐東派出所警員廖天豪、喻繼平本月6日晚上9時，接獲31歲郭姓女子報案，她騎車時不慎摔傷，受困在豐原區東陽路山壽巷上。

郭女當晚7時從神岡住處依導航指引欲到新社友人家，沒想到導航「大神」指引的路線崎嶇，既沒路燈，又杳無人煙，還不斷有犬隻追逐吠叫，她很怕狗女嚇到不慎跌倒在地，幸好該處尚有微弱訊號得以對外聯繫，警方獲報後立即上山救援。

郭女不清楚自己位在何處，員警沿途鳴警笛供郭女聽聲辨位，雙方在深山裡反覆通話確認相對位置，終於在半小時後，在豐原區東陽路山壽巷未命名的產業道路（與新社交界處）尋獲郭女。郭女表示，晚上下雨，路面顛簸濕滑，且周邊又有犬隻出沒，感謝警方如此迅速找到她，否則後果實在不堪設想。