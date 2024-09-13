台中太平深夜兩機車互撞 3人倒地其中還有6歲男童

台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，造成3人倒地受傷，其中1人還是僅6歲男童，一時間3人均倒臥路上，所幸送醫後均無生命危險，事故原因調查中。

據了解，張姓男子（44歲）昨晚10時30分時騎機車，沿樹德路往中山路方向行駛，因他突然跨越雙黃線左轉逆向駛入來車道，與對向邱姓婦人（30歲）騎機車載著蘇姓幼童（6歲）猝不及防在路上撞上。地面散落雙方的安全帽和機車碎車，一片狼籍，顯示撞擊的力量很大。

路人看到情況趕緊報案，其中邱婦及其兒子被送往中國醫藥大學附設醫院急救，幸生命跡象穩定，張姓男子送往國軍台中總醫院治療，亦無生命危險。兩名駕駛均無飲酒，事故原因由警方調閱監視錄影釐清中。