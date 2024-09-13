台中太平深夜兩機車互撞 3人倒地其中還有6歲男童

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，造成3人倒地受傷，其中1人還是僅6歲男童，一時間3人均倒臥路上，所幸送醫後均無生命危險，事故原因調查中。

據了解，張姓男子（44歲）昨晚10時30分時騎機車，沿樹德路往中山路方向行駛，因他突然跨越雙黃線左轉逆向駛入來車道，與對向邱姓婦人（30歲）騎機車載著蘇姓幼童（6歲）猝不及防在路上撞上。地面散落雙方的安全帽和機車碎車，一片狼籍，顯示撞擊的力量很大。

路人看到情況趕緊報案，其中邱婦及其兒子被送往中國醫藥大學附設醫院急救，幸生命跡象穩定，張姓男子送往國軍台中總醫院治療，亦無生命危險。兩名駕駛均無飲酒，事故原因由警方調閱監視錄影釐清中。

太平警分局表示，民眾駕車應遵守交通規則，依照道路號誌、標線、標誌指示行駛，切勿貪圖方便致生事故，以維用路人安全。

台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，地面散落雙方的安全帽和機車碎車，一片狼籍。圖／民眾提供
台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，地面散落雙方的安全帽和機車碎車，一片狼籍。圖／民眾提供
台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，地面散落雙方的安全帽和機車碎車，一片狼籍。圖／民眾提供
台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，地面散落雙方的安全帽和機車碎車，一片狼籍。圖／民眾提供

交通事故 標誌

延伸閱讀

「阿福錢包」騙投資虛擬貨幣…設實體店搏信任 起訴3人查扣名車

驚悚影片曝光...新北三重昨傳嚴重車禍 老婦深夜獨行遭機車追撞3人重傷

國3新竹香山段轎車衝出邊坡 3人命大僅擦傷送醫

小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷

相關新聞

3台人在日扮警察 騙走1億日元黃金

據日本媒體報導，台籍官姓女子及李姓、楊姓男子在日本假冒警察，向一名老翁騙走價值日幣一億一千五百萬元（約台幣二千二百萬元）...

台中太平深夜兩機車互撞 3人倒地其中還有6歲男童

台中市太平區樹德路段昨天深夜發生兩輛機車相撞的交通事故，造成3人倒地受傷，其中1人還是僅6歲男童，一時間3人均倒臥路上，...

竹市衛生掩埋場大火 下風處香山空汙嚴重

新竹市衛生掩埋場昨天上午發生火警釀成空汙，所幸原本設計即考量火災風險，採取分區堆放，因此並未全面延燒，消防局不到2小時便...

宜蘭神明掉包案 鬼谷子遭變裝重漆 送回城隍廟

61歲黃姓婦人前天將宜蘭城隍廟供奉的王禪老祖（俗稱鬼谷子）竊走，偷換成另尊神像「呂洞賓」，昨凌晨6時許，廟方發現鬼谷子已...

屏東車城1人下海放網3小時不見蹤影 警消搜索仍未尋獲

屏東縣消防局今日晚上7時21分接獲報案，車城鄉1名70歲董姓老翁，今日下午在海口村水坑海邊下海放網，過了3個小時都不見上岸，看不到...

雲林1車衝進鬧區超商 店內一片狼藉…玻璃碎片擊中2人1人骨折

雲林縣西螺鎮中山路今晚上7點30分左右，一輛轎車忽然猛速衝進台一線附近的一家便利超商，撞及店外五輛汽機車後，仍未停止再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。