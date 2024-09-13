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3台人在日扮警察 騙走1億日元黃金

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

金條示意圖。圖／聯合報系資料照片
金條示意圖。圖／聯合報系資料照片
日本媒體報導，台籍官姓女子及李姓、楊姓男子在日本假冒警察，向一名老翁騙走價值日幣一億一千五百萬元（約台幣二千二百萬元）金條，昨被日本警方逮捕，這是三人第三度被逮。刑事局表示，正透過駐日聯絡官了解案情。

日媒報導，卅六歲官姓女子等人今年四至七月假冒日本高知縣警察，致電京都一名七十歲老翁，稱老翁賣出銀行帳戶被通緝，要求購買黃金證明財力；老翁依指示購買價值一億一千五百萬日元金條，放於住家玄關，被官取走交給廿五歲李姓、廿五歲楊姓男子，上月報案。

報導指出，日警逮捕官等三人，官稱上網查詢借錢管道，被「介紹」與李、楊從事詐騙；三人無業、居無定所，曾以類似手法騙黃金，得手一億四千萬日元。

刑事局表示，日警偵查中，尚未要求台灣警方共辦，持續掌握案情，若發現有與台相關犯罪事證，將積極溯源與日警打擊犯罪。

日本 黃金

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