宜蘭神明掉包案 鬼谷子遭變裝重漆 送回城隍廟

城隍夫人前面供奉的王禪老祖「鬼谷子」失而復得，與遭人置換的「呂洞賓」，兩尊神明置放供桌一前一後。記者戴永華／攝影 61歲黃姓婦人前天將宜蘭城隍廟供奉的王禪老祖（俗稱鬼谷子）竊走，偷換成另尊神像「呂洞賓」，昨凌晨6時許，廟方發現鬼谷子已歸還放廟門口，不過整尊神明遭「變裝」重漆，黃婦供稱「我無歹意，只是覺得神像髒了」，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

「看到神明回家很開心。」曹姓廟婆表示，鬼谷子手中拂塵已經歪斜，臉被漆成粉紅色、嘴上畫了鬍鬚，與原來的顏色完全不同，雙眼被開眼變更大，但是眉毛不見了，一腳鞋子完全被漆成紅色，另一隻腳還沒漆完，以前並不是這樣，也立即報警。

警方調查，家住冬山鄉黃婦前天下午2點多騎機車停在廟旁，手中提著紙袋裝家中的呂洞賓神像，到城隍廟上香，後把呂洞賓放在廟內城隍夫人殿前，再用紙袋把鬼谷子帶回家清洗，警方以車追人將黃婦帶回派出所；黃婦經常騎機車四處拜廟。

黃婦供稱，她並無歹意，只是覺得神像髒了，想帶回家清洗上漆整理，由於她手機沒有通訊軟體，聽人講說城隍廟在找神像，前天深夜11點多趕緊送回。