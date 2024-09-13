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竹市衛生掩埋場大火 下風處香山空汙嚴重

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹市浸水垃圾掩埋場昨天突然起火燃燒，因海風強勁現場火勢延燒猛烈，所幸2小時內即獲控制。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹市浸水垃圾掩埋場昨天突然起火燃燒，因海風強勁現場火勢延燒猛烈，所幸2小時內即獲控制。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹市衛生掩埋場昨天上午發生火警釀成空汙，所幸原本設計即考量火災風險，採取分區堆放，因此並未全面延燒，消防局不到2小時便控制撲滅火勢。不過，濃煙仍造成下風處香山地區受影響，新竹市環保局致歉並承諾後續將減少暫置量，降低起火風險。

新竹市衛生掩埋場又稱「浸水垃圾掩埋場」，在香山區浸水北街上，昨上午10點23分被發現暫置廢棄家具區域的廢棄床墊起火，因靠海風強，不到20分鐘超過200平方公尺面積陷入火海。

新竹市消防局獲報出動7個消防分隊前往滅火，濃煙飄向下風處的香山地區。竹市府在火災發生後啟動緊急應變機制，通知受火災煙霧影響區域的居民建議緊閉門窗、外出戴口罩。

新竹市消防局表示，消防人員在獲報後10分鐘即抵達現場滅火，雖一度只能讓燃燒區域的廢棄物持續燃燒，不過因掩埋場有分區畫分，因此沒有延燒之虞，昨天中午12點即控制火勢。

新竹市環保局指出，新竹市衛生掩埋場大約30公頃，是作為掩埋焚化爐處理垃圾後所產生灰渣，以及資源回收、廢棄家具的暫置場；後續將加強管制、積極處理資源物去化以減少暫置量，降低暫置衍生事故發生風險。

廢棄物 消防人員 火災 焚化爐 環保局 資源回收

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