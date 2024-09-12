雲林1車衝進鬧區超商 店內一片狼藉…玻璃碎片擊中2人1人骨折

雲林縣西螺鎮中山路今晚上7點30分左右，一輛轎車忽然猛速衝進台一線附近的一家便利超商，撞及店外五輛汽機車後，仍未停止再衝進超商用餐區，現場一片狼藉，兩名正在店內吃東西休息的民眾，被撞破的碎裂玻璃波及，送醫所幸傷勢都不嚴重，警方據報趕到現場，初步了解並非蓄意尋仇，可能是一時恍神所致，已將肇事司機帶回警所偵訊中。

「啊！快閃啦！」今晚7時30分許，雲林縣西螺台一線中山路口的一家便利超商，忽然一輛自小客車迎面衝過來，像未減速直衝而來，現場民眾見狀有人反應快，馬上跳開，自小客車衝倒幾輛停在店外的機車後，直接撞破落地窗玻璃，往用餐區撞進店內。

「太嚇人了！」目擊民眾說，當時車速很快，幸好大家閃得快，整個店面玻璃全被撞碎，還有一輛機車騎上轎車上整個車被衝進超商，就像電影情節一般，地上有血跡，真嚇人。

當時兩名正在店內用餐區吃東西休息的一男一女，閃避不及被撞碎四處彈飛的玻璃碎片擊中，33歲女性骨折，男生則有皮肉傷，經送醫檢查後幸無大礙。