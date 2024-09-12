快訊

中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿隊驚天逆轉 史上3次都當苦主

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林1車衝進鬧區超商 店內一片狼藉…玻璃碎片擊中2人1人骨折

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮中山路今晚上7點30分左右，一輛轎車忽然猛速衝進台一線附近的一家便利超商，撞及店外五輛汽機車後，仍未停止再衝進超商用餐區，現場一片狼藉，兩名正在店內吃東西休息的民眾，被撞破的碎裂玻璃波及，送醫所幸傷勢都不嚴重，警方據報趕到現場，初步了解並非蓄意尋仇，可能是一時恍神所致，已將肇事司機帶回警所偵訊中。

「啊！快閃啦！」今晚7時30分許，雲林縣西螺台一線中山路口的一家便利超商，忽然一輛自小客車迎面衝過來，像未減速直衝而來，現場民眾見狀有人反應快，馬上跳開，自小客車衝倒幾輛停在店外的機車後，直接撞破落地窗玻璃，往用餐區撞進店內。

「太嚇人了！」目擊民眾說，當時車速很快，幸好大家閃得快，整個店面玻璃全被撞碎，還有一輛機車騎上轎車上整個車被衝進超商，就像電影情節一般，地上有血跡，真嚇人。

當時兩名正在店內用餐區吃東西休息的一男一女，閃避不及被撞碎四處彈飛的玻璃碎片擊中，33歲女性骨折，男生則有皮肉傷，經送醫檢查後幸無大礙。

警方據報趕到現場，超商人員說只聽到「碰」的一聲，怎麼發生的也不清楚，自小客車駕駛並未受傷，其家人趕來到現場協助，並表示駕駛應該是恍神導致，25歲的廖姓駕駛，經酒測並未飲酒，他向警方表示當時忽然恍神，不自覺就撞上了，詳細肇事原因警方繼續追查中，並將依法釐清相關理賠責任。

西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉，警方趕往處理。記者蔡維斌／翻攝
西螺鎮一輛自小客車今晚衝進一家超商，造成兩人受傷，現場一片狼藉，警方趕往處理。記者蔡維斌／翻攝

恍神 超商 車禍 雲林

相關新聞

雲林1車衝進鬧區超商 店內一片狼藉…玻璃碎片擊中2人1人骨折

雲林縣西螺鎮中山路今晚上7點30分左右，一輛轎車忽然猛速衝進台一線附近的一家便利超商，撞及店外五輛汽機車後，仍未停止再...

新北科技執法年底再新增35處 這路口每月開罰5000件奪冠

為洗刷行人地獄汙名，行政院補助各縣市超過5億元建置科技執法設備，新北市實施科技執法後平均每天減少約2件車禍。新北警預計...

麻豆監理站女代辦員換車牌遭輾斃 身分竟是料理網紅

台南麻豆監理站本月6日驚傳56歲郭姓女代辦員正蹲在車頭前拆車牌，遭預拌混凝土李姓司機不慎輾斃震驚外界，而郭女身分也曝光，...

屏東車城1人下海放網3小時不見蹤影 警消搜索仍未尋獲

屏東縣消防局今日晚上7時21分接獲報案，車城鄉1名70歲董姓老翁，今日下午在海口村水坑海邊下海放網，過了3個小時都不見上岸，看不到...

女子陳屍馬公市轎車後座 疑屏東家人上月通報協尋者

澎湖縣馬公市文光國小附近一輛轎車今天傳出陣陣惡臭味，路人誤以為一隻大型狼犬死在車上，警方獲報到場處理，赫然發現一名女子陳...

影／被打負評…外送員半夜上門連按電鈴 新北女驚嚇報警

新北市張姓女子日前透過網路外送平台訂餐，大半夜卻有人上門猛按電鈴，張女不敢開門，事後調閱監視，驚覺上門按電鈴正是送餐的外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。