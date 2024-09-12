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雲林1車衝進鬧區超商 店內一片狼藉…玻璃碎片擊中2人1人骨折
雲林縣西螺鎮中山路今晚上7點30分左右，一輛轎車忽然猛速衝進台一線附近的一家便利超商，撞及店外五輛汽機車後，仍未停止再衝進超商用餐區，現場一片狼藉，兩名正在店內吃東西休息的民眾，被撞破的碎裂玻璃波及，送醫所幸傷勢都不嚴重，警方據報趕到現場，初步了解並非蓄意尋仇，可能是一時恍神所致，已將肇事司機帶回警所偵訊中。
「啊！快閃啦！」今晚7時30分許，雲林縣西螺台一線中山路口的一家便利超商，忽然一輛自小客車迎面衝過來，像未減速直衝而來，現場民眾見狀有人反應快，馬上跳開，自小客車衝倒幾輛停在店外的機車後，直接撞破落地窗玻璃，往用餐區撞進店內。
「太嚇人了！」目擊民眾說，當時車速很快，幸好大家閃得快，整個店面玻璃全被撞碎，還有一輛機車騎上轎車上整個車被衝進超商，就像電影情節一般，地上有血跡，真嚇人。
當時兩名正在店內用餐區吃東西休息的一男一女，閃避不及被撞碎四處彈飛的玻璃碎片擊中，33歲女性骨折，男生則有皮肉傷，經送醫檢查後幸無大礙。
警方據報趕到現場，超商人員說只聽到「碰」的一聲，怎麼發生的也不清楚，自小客車駕駛並未受傷，其家人趕來到現場協助，並表示駕駛應該是恍神導致，25歲的廖姓駕駛，經酒測並未飲酒，他向警方表示當時忽然恍神，不自覺就撞上了，詳細肇事原因警方繼續追查中，並將依法釐清相關理賠責任。
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