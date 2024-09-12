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女子陳屍馬公市轎車後座 疑屏東家人上月通報協尋者

聯合報／ 記者徐白櫻／澎湖即時報導

澎湖縣馬公市文光國小附近一輛轎車今天傳出陣陣惡臭味，路人誤以為一隻大型狼犬死在車上，警方獲報到場處理，赫然發現一名女子陳屍車後座，懷疑死者是家人上月在屏東通報協尋的楊姓女子。警方表示，死者身上無明顯外傷，初步排除他殺嫌疑，明日報請檢察官相驗後對外說明案情。

上月29日，楊姓女子的家人在屏東報案指稱，好幾天連絡不到楊女，擔心出意外，希望警方協尋。

今天傍晚5點半左右，警方接獲通報指稱，文光國小附近一輛白色轎車飄出動物惡臭味道，進一步查證發現，車後座是一名死亡多時的女子，立即拉起封鎖線，並通報鑑識小組人員前往採證。警方初步查證，死者疑為失蹤多日的楊姓女子，陳屍車輛正是楊女的男友所持有，死者男友已到案說明，初步了解兩人日前曾發生口角。

警方調查，楊女的男友在澎湖工作，楊女跟隨到澎湖定居，上月失去聯繫後，親友在澎湖各大社群發布協尋消息，警方找尋多日無蹤跡，不過依據現場跡證，初步排出他殺之嫌，明天待家屬從台灣趕抵澎湖後進一步釐清死因。

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澎湖縣馬公市民在一輛停放路邊的轎車附近聞到陣陣惡臭味，起初以為車上有動物屍體，後來警方到場查證竟是一具女屍，疑為日前通報失蹤的楊姓女子。圖／讀者提供
澎湖縣馬公市民在一輛停放路邊的轎車附近聞到陣陣惡臭味，起初以為車上有動物屍體，後來警方到場查證竟是一具女屍，疑為日前通報失蹤的楊姓女子。圖／讀者提供

澎湖縣 男友

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