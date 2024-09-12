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影／被打負評…外送員半夜上門連按電鈴 新北女驚嚇報警

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓女子日前透過網路外送平台訂餐，大半夜卻有人上門猛按電鈴，張女不敢開門，事後調閱監視，驚覺上門按電鈴正是送餐的外送員翁姓男子，憂心居家安全向警方報案提告，中和警方依法受理，目前已通知雙方到派出所說明事發經過，後續將朝違反社會秩序維護法處理。

據了解，外送員翁姓男子（34歲）於本月9日晚上9時許送餐到新北市中和區興南路一段給訂餐的吳姓女客戶（34歲）後離去，事後發現他送餐服務被訂餐吳姓女客戶打負評，一怒立下，於10日凌晨1時許上門連按3次電鈴，欲找吳女理論。

吳女大半夜在睡夢中被吵醒，憂心居家安全不敢出聲及開門，事後請求房東調閱租屋處樓下監視器，發現按電鈴是外送員翁男所為，心生恐懼隔天向中和警方報案提告。

中和警分局南勢派出所長林煌智表示，日前接獲吳姓女子報案，指稱網路外送平台翁姓男子藉端滋擾，警方依法受理，目前已調閱監視器鎖定翁男相關資料，將依法通知翁到案說明，後續並依違反社會秩序維護法函送新北地簡易庭依法裁處。

新北市中和警分局。圖／聯合報系資料照
新北市中和警分局。圖／聯合報系資料照

中和 外送員

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