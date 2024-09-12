基隆地政處長墜樓亡 副議長大嫂：與東岸商場無關別亂扯

基隆市政府地政處長王英哲今天上午被發現在七堵區住處大樓墜樓死亡，王英哲父親是資深老議員王翔鐘，大嫂是現任副議長楊秀玉，為政治世家，市長謝國樑也到場慰問家屬。鐵路警察局今天下午完成相驗，排除外力因素。楊秀玉說，外界有人故亂牽扯東岸商場產權爭議，並非事實，請有同理心，尊重死者。

警方調查，死者為地政處長王英哲（55歲），因為家屬報案找不到人，請求協尋，今天清晨5點多獲報清查，發現王男躺在樓下圍牆外鐵軌附近，已經死亡，未送醫，立即封鎖現場調查死因。

經調監視器，死者是昨晚11點多從住處墜樓，鐵路警察局今天下午完成相驗，排除外力因素。

副議長楊秀玉說，她和小叔住隔壁棟，感情很好，今天上午6點多得知他墜樓後，她馬上衝到現場了解。因為是集合式住宅，陽台沒有鐵窗。

楊秀玉表示，東岸商場產權爭議和她小叔並沒有關係，當時他是副處長，百分之一千和他沒有關係，當時也一點權力也沒有，又不是處長，不應無故牽扯在一起，造成困擾，請大家要有同理心，尊重家屬和死者。