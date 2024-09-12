聽新聞
0:00 / 0:00
馬祖北竿女童肺炎氣喘情況危急 馬祖海巡急後送就醫
馬祖北竿鄉一名女童今天清晨因肺炎氣喘，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，且未達醫療直升機後送標準，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。
海巡署第十一巡防區指揮部表示，12日深夜0時許，接獲北竿衛生所通報，一名女童今天清晨因肺炎氣喘，情況危急，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10037艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。
馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年迄今共計執行緊急醫療後送任務24次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，一定會全力以赴馳援支援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言