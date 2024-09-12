馬祖北竿女童肺炎氣喘情況危急 馬祖海巡急後送就醫

馬祖北竿鄉一名女童今天清晨因肺炎氣喘，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，且未達醫療直升機後送標準，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，12日深夜0時許，接獲北竿衛生所通報，一名女童今天清晨因肺炎氣喘，情況危急，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10037艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。