快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖北竿女童肺炎氣喘情況危急 馬祖海巡急後送就醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖北竿鄉一名女童今天清晨因肺炎氣喘，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，且未達醫療直升機後送標準，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部表示，12日深夜0時許，接獲北竿衛生所通報，一名女童今天清晨因肺炎氣喘，情況危急，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10037艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年迄今共計執行緊急醫療後送任務24次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，一定會全力以赴馳援支援。

馬祖北竿鄉一名女童因肺炎氣喘就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名女童因肺炎氣喘就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名女童今天清晨因肺炎氣喘，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名女童今天清晨因肺炎氣喘，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名女童因肺炎氣喘就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿鄉一名女童因肺炎氣喘就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，趕緊通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。圖／馬祖海巡隊提供

氣喘 海巡署 肺炎 衛生所 馬祖

延伸閱讀

馬管處推大坵島生態遊程 賞鹿更關心保育議題

男子跌落淡水第二漁港 海巡即刻救援送醫

高雄釣漁船引擎失火…海軍火砲射擊區域漂流 海巡馳赴救援

iRent嶼你玩轉馬祖 首家進駐全台共享汽機車業者

相關新聞

新北科技執法年底再新增60處 這路口每月開罰5千件奪冠

為洗刷行人地獄汙名，行政院補助各縣市超過5億元建置科技執法設備，新北市實施科技執法後平均每天減少約2件車禍。新北警預計年...

麻豆監理站女代辦員換車牌遭輾斃 身分竟是料理網紅

台南麻豆監理站本月6日驚傳56歲郭姓女代辦員正蹲在車頭前拆車牌，遭預拌混凝土李姓司機不慎輾斃震驚外界，而郭女身分也曝光，...

影／被打負評…外送員半夜上門連按電鈴 新北女驚嚇報警

新北市張姓女子日前透過網路外送平台訂餐，大半夜卻有人上門猛按電鈴，張女不敢開門，事後調閱監視，驚覺上門按電鈴正是送餐的外...

基隆地政處長墜樓亡 副議長大嫂：與東岸商場無關別亂扯

基隆市政府地政處長王英哲今天上午被發現在七堵區住處大樓墜樓死亡，王英哲父親是資深老議員王翔鐘，大嫂是現任副議長楊秀玉，為...

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被掉包 「宗教狂熱婦」帶回家清洗上漆

宜蘭市城隍廟神像離奇被掉包，俗稱「鬼谷子」王禪老祖被換成「呂洞賓」，今早廟方開門發現老祖的神像送回，經調閱監視器是一名婦...

男子跌落淡水第二漁港 海巡即刻救援送醫

新北市淡水第二漁港今天上午一名男子跌落港區海內，海巡安檢人員發現協助救援上岸。新北救護人員獲報到場檢視男子意識清楚，身體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。