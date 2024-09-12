影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被掉包 「宗教狂熱婦」帶回家清洗上漆

宜蘭市城隍廟神像離奇被掉包，俗稱「鬼谷子」王禪老祖被換成「呂洞賓」，今早廟方開門發現老祖的神像送回，經調閱監視器是一名婦人半夜騎機車把神明送置廟門口後火速離去，警方以車追人，下午通知婦人到案說明，婦人表示，神像髒了，帶回清洗上漆。全案依竊盜罪送辦。

城隍廟左廂的城隍夫人殿前神明昨天下午發現遭人掉包，引起各界議論，曹姓廟婆今晨6點多打開廟門，竟發現王禪老祖被放在廟口門檻，又驚又喜。不過整尊神明被「變裝」，金身疑遭重新漆過，手中拂塵歪斜，臉被塗成粉紅色，嘴上白鬍鬚，一腳鞋子漆成全紅色、另一腳沒漆，雙眼被開眼變更大，但眉毛來不及畫上。

警方追查車號，發現家住冬山鄉的61歲黃姓婦人涉重嫌，下午請她到案說明，從調出的監視器發現，黃婦昨天下午2點多騎機車停附近，手中提著紙袋裝家中的呂洞賓神像，走到城隍廟上香後，把呂洞賓放在城隍夫人殿前，看到王禪老祖神像髒了，再用原紙袋把神明帶回家清洗。

經查，黃婦是宗教狂熱者，經常騎機車四處拜廟，家中供奉3尊神像，也會把神明請來請去，這次未經告知城隍廟方，自己就請走王禪老祖。據黃婦供稱，她並無歹意，只是覺得神像髒了，想帶回家清洗上漆整理，由於她手機沒有通訊軟體，後來昨晚聽人講說城隍廟在找神像，半夜11點多趕緊送回。