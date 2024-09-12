新北科技執法年底再新增60處 這路口每月開罰5千件奪冠

為洗刷行人地獄汙名，行政院補助各縣市超過5億元建置科技執法設備，新北市實施科技執法後平均每天減少約2件車禍。新北警預計年底將前陸續再增加60處科技執法地點。其中位於新莊區中正路與思源路口外側往環漢路專用道自7月1日新增科技執法後，違規右轉上大漢橋件數1個月超過5000餘件，瞬間竄升奪冠。

新北市交大統計，新莊區中正路與思源路口（外側往環漢路專用道）違規右轉（上大漢橋）科技執法，今年7月1日至9月11日止共計取締10770件，是63處路口安全自動偵測系統中取締件數最多的地點，2個多月開罰金額共計642萬元。