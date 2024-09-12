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新北科技執法年底再新增60處 「這路口」每月開罰5千件奪冠

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新北科技執法年底再新增60處 這路口每月開罰5千件奪冠

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為洗刷行人地獄汙名，行政院補助各縣市超過5億元建置科技執法設備，新北市實施科技執法後平均每天減少約2件車禍。新北警預計年底將前陸續再增加60處科技執法地點。其中位於新莊區中正路與思源路口外側往環漢路專用道自7月1日新增科技執法後，違規右轉上大漢橋件數1個月超過5000餘件，瞬間竄升奪冠。

新北市交大統計，新莊區中正路與思源路口（外側往環漢路專用道）違規右轉（上大漢橋）科技執法，今年7月1日至9月11日止共計取締10770件，是63處路口安全自動偵測系統中取締件數最多的地點，2個多月開罰金額共計642萬元。

交大表示因該路段車輛容易違規右轉上大漢橋，與正常右轉上大漢橋車流有交會情事，易妨礙行車動線衍生交通事故。目前已設置相關標誌標線指引行向，並加裝回復型導桿及加派警員及義交協助疏導。交大指出，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序，保障用路人的生命安全為目的，非以取締為主要目標，呼籲民眾應遵照道路標誌標線行駛，避免影響交通安全。

新莊區中正路與思源路口（外側往環漢路專用道）違規右轉（上大漢橋）科技執法。記者黃子騰／翻攝
新莊區中正路與思源路口（外側往環漢路專用道）違規右轉（上大漢橋）科技執法。記者黃子騰／翻攝
車輛違規右轉上大漢橋，與大漢橋車流交會易衍生交通事故。記者黃子騰／翻攝
車輛違規右轉上大漢橋，與大漢橋車流交會易衍生交通事故。記者黃子騰／翻攝

交大 科技執法

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