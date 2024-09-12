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彰化工地鐵管遭竊 2嫌開退役救護車露餡

中央社／ 彰化12日電

彰化縣1處工地約400支鐵管遭竊，損失約新台幣20萬元，警方清查周邊監視器，發現1輛遭淘汰的救護車相當可疑，循線逮到2名竊嫌，並在住處查獲鐵管，依加重竊盜現行犯移送偵辦。

彰化縣警察局溪湖分局今天發布新聞稿表示，日前接獲工地報案有大量鐵管遭竊，立即組專案小組，並報請台灣彰化地方檢察署指揮偵辦。

警方說，案發地點未設監視器，專案小組日以繼夜擴大調閱工地周邊監視器，清查發現1輛已淘汰的救護車經過工地周邊，再次出現時明顯有載重物。

警方根據車輛行駛路線，查出2名嫌犯涉重嫌，持拘票及搜索票查緝2人到案，並在2人駕駛的車輛及住處起獲鐵管，2人還疑涉溪湖地區其他竊案，全案擴大偵辦。

溪湖分局建議工程承包商，應加裝監視器或雇用保全，如果疏於防範，易成為竊賊鎖定目標。

偷竊 救護車 監視器

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