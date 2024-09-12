高雄釣漁船引擎失火…海軍火砲射擊區域漂流 海巡馳赴救援

高雄一艘「華穎尚有望3號」釣漁船今天上午10時許，在興達港西南方外32浬處海域引擎失火，火勢雖被撲滅，但船隻失去動力，在海軍火砲射擊區域漂流。船長利用無線電回報船上4人都安全，並請求協助。海軍「武江艦(PGG-623)」先在旁戒護，海巡也派遣海巡艇前往救援，預計今天下午4時許將人、船拖回興達港靠泊。

第四海巡隊說，接獲通報後立即派遣海巡艇前往救援，在今天中午12時16分許抵達通報海域發現「華」船。經詢問船長目前因引擎失火受損致失去動力，因現場海域為海軍火砲射擊區域，為確保人船安全隨即協助拖帶該舢舨，預計今天下午4時30分返回興達港泊靠。