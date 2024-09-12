快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

女為失聯移工男友逾期居留 泰籍情侶警局淚相擁

中央社／ 苗栗縣12日電

1名男性泰籍失聯移工在苗栗縣頭份市遭警方查獲，擔心若遭遣返，為他逾期居留的女友將獨留異鄉，經員警同意後，主動聯繫女友投案，兩人在警局相聚，傷感相擁而泣。

苗栗縣警察局頭份分局今天指出，斗坪派出所所長古雲泉日前偕同警員執行巡邏勤務，在頭份市區見1名男子騎乘電動機車，遇警隨即轉彎加速逃逸，直覺有異立即上前攔查。

員警發現這名外籍男子，對於警方詢問假裝聽不懂中文，且未攜帶任何身分證明文件，懷疑為失聯移工，帶往分局偵查隊按捺指紋機比對身分，查出為泰籍失聯移工。

男子在接受調查期間，向警方表示，女友為他逾期停留，兩人感情深厚，擔心自己遭遣返後，對方獨自在台灣無法再見面，請求員警同意後，聯繫女友投案。經警方將女友帶回派出所時，兩人在警局見面相擁而泣。

警方調查，這對泰籍情侶檔，男方32歲，去年初入境工作約3個月，雇主於112年4月通報逃逸；女方37歲，先前曾入境台灣，今年4月10日持觀光簽證再度入境後，為了陪伴男友選擇逾期停留。

頭份分局分局長林育旺表示，員警落實巡邏勤務查獲失聯移工，並協助泰籍情侶檔一起移送移民署專勤隊，一同遣返泰國，展現台灣警方柔情一面。

女友 移工 頭份

延伸閱讀

這跟我說剛生完？羅伯派汀森女友「99%透明洋裝曝超逼人身材」最美辣媽就是妳

大蛇丸宣布脫單 曬高清合照大放閃「我女友啦」

為愛奔走慘噴錢 淡水男騎車到桃園找女友...噪音大太遭罰

25歲男在女友家打情趣水仗…全裸墜樓亡 檢指示抽血驗尿

相關新聞

新北科技執法年底再新增60處 這路口每月開罰5千件奪冠

為洗刷行人地獄汙名，行政院補助各縣市超過5億元建置科技執法設備，新北市實施科技執法後平均每天減少約2件車禍。新北警預計年...

麻豆監理站女代辦員換車牌遭輾斃 身分竟是料理網紅

台南麻豆監理站本月6日驚傳56歲郭姓女代辦員正蹲在車頭前拆車牌，遭預拌混凝土李姓司機不慎輾斃震驚外界，而郭女身分也曝光，...

影／被打負評…外送員半夜上門連按電鈴 新北女驚嚇報警

新北市張姓女子日前透過網路外送平台訂餐，大半夜卻有人上門猛按電鈴，張女不敢開門，事後調閱監視，驚覺上門按電鈴正是送餐的外...

基隆地政處長墜樓亡 副議長大嫂：與東岸商場無關別亂扯

基隆市政府地政處長王英哲今天上午被發現在七堵區住處大樓墜樓死亡，王英哲父親是資深老議員王翔鐘，大嫂是現任副議長楊秀玉，為...

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被掉包 「宗教狂熱婦」帶回家清洗上漆

宜蘭市城隍廟神像離奇被掉包，俗稱「鬼谷子」王禪老祖被換成「呂洞賓」，今早廟方開門發現老祖的神像送回，經調閱監視器是一名婦...

男子跌落淡水第二漁港 海巡即刻救援送醫

新北市淡水第二漁港今天上午一名男子跌落港區海內，海巡安檢人員發現協助救援上岸。新北救護人員獲報到場檢視男子意識清楚，身體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。