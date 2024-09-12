女為失聯移工男友逾期居留 泰籍情侶警局淚相擁

1名男性泰籍失聯移工在苗栗縣頭份市遭警方查獲，擔心若遭遣返，為他逾期居留的女友將獨留異鄉，經員警同意後，主動聯繫女友投案，兩人在警局相聚，傷感相擁而泣。

苗栗縣警察局頭份分局今天指出，斗坪派出所所長古雲泉日前偕同警員執行巡邏勤務，在頭份市區見1名男子騎乘電動機車，遇警隨即轉彎加速逃逸，直覺有異立即上前攔查。

員警發現這名外籍男子，對於警方詢問假裝聽不懂中文，且未攜帶任何身分證明文件，懷疑為失聯移工，帶往分局偵查隊按捺指紋機比對身分，查出為泰籍失聯移工。

男子在接受調查期間，向警方表示，女友為他逾期停留，兩人感情深厚，擔心自己遭遣返後，對方獨自在台灣無法再見面，請求員警同意後，聯繫女友投案。經警方將女友帶回派出所時，兩人在警局見面相擁而泣。

警方調查，這對泰籍情侶檔，男方32歲，去年初入境工作約3個月，雇主於112年4月通報逃逸；女方37歲，先前曾入境台灣，今年4月10日持觀光簽證再度入境後，為了陪伴男友選擇逾期停留。

頭份分局分局長林育旺表示，員警落實巡邏勤務查獲失聯移工，並協助泰籍情侶檔一起移送移民署專勤隊，一同遣返泰國，展現台灣警方柔情一面。