屏東1至8月交通違規餘5萬件 警方公布檢舉熱區及項目

屏東縣警察局統計，今年1至8月交通違規檢舉數共5萬5095件，較去年下降，其中民眾檢舉交通違規項目，第一名為未依規定使用燈光，檢舉違規路段則是屏東縣台1線路段奪冠。不過因今年中修法後民眾檢舉範圍遭限縮，違規臨時停車檢舉件數大減。

屏東縣今年1至8月交通違規檢舉案件數，較去年同期減少1萬2137件，下降18%；民眾檢舉前五大交通違規項目，第一名為未依規定使用燈光1萬321件，其次分別為闖紅燈；不依標誌、標線及號誌指示行駛；轉彎未依規定；違規臨時停車。

檢舉違規的十大路段，冠軍為屏東縣台1線路段2310件，其次分別為屏東市建國路段、屏東市廣東路段、東港鎮中正路段、恆春鎮恆南路段、屏東市和生路段、萬丹鄉萬丹路段、屏東市復興路段、屏東市民生路段及屏東市勝利路段。

與去年同期相比，今年檢舉「違規臨時停車」減少了5753件，主要是今年6月30日修正的《道路交通管理處罰條例》規定，除汽車在騎樓以外的人行道、行人穿越道臨時停車及停車（不含騎樓及機車）、不依順行方向臨時停車、並排停車及在身心障礙專用停車位違規停車外，其餘違規停車態樣已不再開放民眾檢舉。

另外，騎機車手持行動電話通話、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全，及倒車未顯示燈光或不注意行人，及大型車倒車無人在後指引，亦不再列入檢舉範疇。

警方表示，由於修法後民眾對於違規（臨時）停車的檢舉範圍已限縮，如遇到違規停車情形，仍可撥打110報案，由警方派員處理。而在違規記點方面，新規定則限縮於當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除了逕行舉發、科技執法及民眾檢舉等情形。

為了避免檢舉範圍限縮後造成違規行為增多，縣警局將持續分析違規停車熱點，針對違規高發路段加強巡邏勤務，並考量道路類型、違規情況、事故原因及交通設施等因素進行滾動式評估，強化交通執法，也呼籲用路人遵守交通規則。