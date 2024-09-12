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桃園蘆竹行人車禍受傷上升 警列10大路口將加強取締

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區行人受傷交通事故統計，今年截至8月31日與去年同期比較有上升趨勢，其中以車輛未依規定暫停讓行人先行等為肇事主因。對此警方列出10大易肇事路段，將加強取締路口不停讓行人及行人違規。

蘆竹警方統計，今年8月發生15件22人，去年同期8月發生11件15人。其中以車輛未依規定暫停讓行人先行、左轉彎未依規定、行人未依標誌或標線穿越道路、穿越道路未注意左右來車等為主要肇事因素，並以南崁路、中正路、大新路、大竹路為主要肇事路段。

為降低行人事故發生，並響應全國交通安全月「車輛慢看停、行人安全行」主題，蘆竹警分局除了加強交通安全宣導外，規劃自9月1日起至9月30日止，針對轄內中正路、南崁路、大竹路、大新路、六福路、南竹路、海山路、光明路、忠孝西路及山林路等10大易肇事路段，加強取締路口不停讓行人及行人違規，希望透過執法力度，提升民眾守法觀念，減少行人事故發生機率。

蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，行人穿越道路應遵守交通號誌，勿貪圖一時方便任意穿越馬路，駕駛人行經路口應確實減速、遵守「停讓文化」，共同打造蘆竹地區的安全道路交通環境。

桃園市蘆竹區行人受傷交通事故統計，今年截至8月31日與去年同期比較有上升趨勢。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區行人受傷交通事故統計，今年截至8月31日與去年同期比較有上升趨勢。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方列出10大易肇事路段，將加強取締路口不停讓行人及行人違規。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方列出10大易肇事路段，將加強取締路口不停讓行人及行人違規。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 路口不停讓行人

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