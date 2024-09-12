傻眼！開車要送小孩上學 前後車牌都被竊…基警調查恐掛另白車犯案

基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，沒想到今天上午開車要送小孩上班時，前後車牌都不見，她原本以為是別人的車，直呼太扯。警方調監視器追查，發現被裝在另一輛白車上恐犯案，已循線調查。

一名家長今天上午要開車送小孩上學，走到大武崙棒球場旁的基金一路129巷內準備開車時，發現前車牌不見了，再到後車尾看也一樣沒有，嚇了一大跳。

這名婦人說，當時還以為是別人的家，開錯門了，但再仔細繞一圈查看，真的是她家的車沒錯，兩個車牌都被偷了。她請先生騎機車接小孩去上課，她馬上去報警，直呼太扯了。

警方調閱監視器後發現，昨天晚上車牌已經被裝在同樣是白色車子上，嫌犯針對同車型竊取車牌，到底是何目的，懷疑有犯案的可能，警方目前正循線追緝中。

大武崙派出所長林莅群表示，該車前後車牌都遭竊，警方獲報後立即派員前往實地查處，正調閱周邊監視器畫面積極查緝中。

基隆市警察局第四分局請民眾注意車輛停放位置，盡量避免昏暗死角，停放於燈光亮且附近有監視器的位置，減少遭竊機會。