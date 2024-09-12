快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

聽新聞
0:00 / 0:00

傻眼！開車要送小孩上學 前後車牌都被竊…基警調查恐掛另白車犯案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，沒想到今天上午開車要送小孩上班時，前後車牌都不見，她原本以為是別人的車，直呼太扯。警方調監視器追查，發現被裝在另一輛白車上恐犯案，已循線調查。

一名家長今天上午要開車送小孩上學，走到大武崙棒球場旁的基金一路129巷內準備開車時，發現前車牌不見了，再到後車尾看也一樣沒有，嚇了一大跳。

這名婦人說，當時還以為是別人的家，開錯門了，但再仔細繞一圈查看，真的是她家的車沒錯，兩個車牌都被偷了。她請先生騎機車接小孩去上課，她馬上去報警，直呼太扯了。

警方調閱監視器後發現，昨天晚上車牌已經被裝在同樣是白色車子上，嫌犯針對同車型竊取車牌，到底是何目的，懷疑有犯案的可能，警方目前正循線追緝中。

大武崙派出所長林莅群表示，該車前後車牌都遭竊，警方獲報後立即派員前往實地查處，正調閱周邊監視器畫面積極查緝中。

基隆市警察局第四分局請民眾注意車輛停放位置，盡量避免昏暗死角，停放於燈光亮且附近有監視器的位置，減少遭竊機會。

基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，今早前後車牌都不見被偷。記者游明煌／翻攝
基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，今早前後車牌都不見被偷。記者游明煌／翻攝

偷竊 基隆 監視器

延伸閱讀

22歲女大生酒駕！泰警要求「肉體換自由」 性交後續下場慘了

他在萬華西昌街夜市擺攤 不滿二手筆電不見...當街持刀追逐

台61桃園觀音到大園橋下裝路燈有著落 地方還盼加監視器

竊賊鎖定香油錢…直奔朝天宮大膽整箱抱走 監視器全都錄

相關新聞

影／宜蘭離奇掉包案 鬼谷子神像遭「變裝未遂」今早送回城隍廟

宜蘭城隍廟發生離奇的神明掉包案，事情鬧大了，廟婆今晨打開廟門，竟發現王禪老祖（俗稱鬼谷子）歸還放廟口，不過整尊神明遭「變...

高雄海釣船疑似引擎起火失去動力 船上4人均安、海巡趕往救援中

一艘高雄鼓山籍海釣船今天從高雄一港口報關出海釣魚，上午10時49分許該船透過海事頻道發出「MAYDAY」訊號求救。海巡說...

影／高雄左轉警車紅燈停斑馬線 行人被迫繞行…警方說話了

高雄市警苓雅分局1輛警車在路口左轉，遇前方同要左轉的小貨車停讓直行車，2車在紅燈亮起後無法前進，不巧警車就停在斑馬線上，...

影／濃煙衝天！嘉義市鬧區4樓透天厝木裝潢燒起來 熱心民眾幫報案

嘉義市蘭井街和仁愛路口有棟4樓透天厝今天上午傳火警，一時濃煙衝天蔽日，嘉義市消防局連續接獲10多通報案電話，即派遣16車...

影／新竹市垃圾掩埋場竄大火 10分鐘燒成一片濃煙火海

位於新竹市香山區的「新竹市衛生掩埋場」今天上午10時許傳出大火，起火區域因堆放大量廢棄家具，在海邊強風助長下延燒迅速，不...

傻眼！開車要送小孩上學 前後車牌都被竊…基警調查恐掛另白車犯案

基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，沒想到今天上午開車要送小孩上班時，前後車牌都不見，她原本以為是別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。