7越南人高雄豆腐廠打黑工被逮…拿到雇主壓驚紅包哭出來

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊追查非法移工，發現高雄市大寮區某豆腐工廠為趕中秋節豆干訂單，疑聘雇失聯移工趕工，在工廠查獲7名非法移工，查出他們受越南籍女子仲介打黑工。雇主在他們被捕後還先發千元中秋紅包給他們壓驚，讓1名移工不禁哭泣。

據了解，越南籍阮姓女子長期透過臉書刊登廣告，媒介越南同鄉打黑工，廣告上還註明「工廠趕單介紹工作不收仲介費」，吸引越南男女聯繫她，正巧大寮區某豆腐工廠因中秋節來臨，需工頗急，便由阮女仲介這7名越南男女去豆腐廠工作。

移民署高雄市專勤隊查出大寮區某豆腐工廠有非法移工，會同高雄市勞工局前往工廠查緝，查緝人員一進工廠，廠內非法移工慌張逃跑亂竄，還有1名男性移工向查緝人員丟塑膠籃，未造成傷亡，查緝人員包圍壓制，才將3男4女越籍非法移工全數帶回查辦。

專勤隊表示，豆腐廠環境悶熱潮濕，這群越南移工在豆腐工廠負責洗桶子、炸豆腐，下班後老闆會額外提供豆腐、豆漿等產品讓移工們帶回享用，當他們被查獲時，老闆還在現場發千元中秋紅包給移工們壓驚，1名男性移工感動到掩面哭泣。全案依違反就業服務法查辦。