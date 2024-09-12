害己恐害人！新北公布酒駕累犯名單 18歲累犯男遭禁考照4年

酒駕新法2022年上路後，各縣市政府都會針對屢次酒駕或拒測違規累犯加重罰鍰、吊銷駕照及公布姓名、照片。新北市交通裁決處今天公布第53次名單，共有23人上榜，今年剛滿18歲「戴瑋廷」去年4月、9月無照酒駕2次，遭禁考駕照總計4年，還因騎乘他人機車，造成兩輛機車牌照各遭吊扣2年，裁決處指出，戴男第二次酒駕就在中秋節連續假期間，提醒中秋佳節將至，歡度佳節時，切勿酒後駕車。

新北市裁決處統計，酒駕新法自2022年3月31日上路以來，新北市已經累計公布1204人、1291人次酒駕累犯案件，未結案者均全數移送強制執行，強制執行金額4100萬元，多數在執行中。

裁決處說，公布名單者，都是經過裁決確定後，當事人沒有再提相關訴訟或異議者，今年成年的戴姓男子，去年第二次酒駕，就在去年的中秋連假期間，由於中秋佳節即將來臨，許多民眾會與家人朋友聚餐烤肉，請大家歡度佳節之餘，切勿酒後駕車，如有飲酒應選擇代駕服務或搭乘大眾運輸工具，以免觸犯法律而受罰。

裁決處長李忠台表示，新北市今年1到8月酒駕違規件數計2591件，較去年同期的3468件減少了877件，減少幅度達25%，件數持續遞減，也證明相關新規定確實有其嚇阻小果，酒鴐害人害己，後果更可能遺憾終生，希望民眾都能快樂出門，平安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康