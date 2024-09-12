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影／濃煙衝天！嘉義市鬧區4樓透天厝木裝潢燒起來 熱心民眾幫報案
嘉義市蘭井街和仁愛路口有棟4樓透天厝今天上午傳火警，一時濃煙衝天蔽日，嘉義市消防局連續接獲10多通報案電話，即派遣16車37人趕往灌救，火勢在30分鐘內控制撲滅，沒有人員傷亡，詳細火警原因調查中。
火警地點位於嘉義市鬧區，濃煙迷漫透天厝飄向天際，引起民眾關切，火警發生瞬間市消防局即接到10幾通熱心報案電話，也讓火警得以及時撲滅避免傷亡、減少損失。
市消防局在今天上午10點14分接獲報案，蘭井街、仁愛路口有棟透天厝傳出火警，由於火警地點位於鬧區，市消防局不敢大意，派德安、第一、湖內、東區等4分隊16車37人前往搶救。火勢在10分鐘內控制，10點43分火勢熄滅，無人員傷亡。
初步調查起火點在樓，由於屋內有不少是木質裝潢，才會造成大量濃煙，幸好當時屋內沒有人，報案都是路過熱心民眾。
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