屏東接連發生陸龜走失逛大街 警方協助物「龜」原主
屏東近日頻傳陸龜走失，日前新埤鄉有民眾在路上發現一隻陸龜正在逛大街，連忙報警處理；無獨有偶，恆春鎮也有民眾在路上撿到一隻陸龜，所幸經員警協助，2隻陸龜均平安物「龜」飼主。警方也提醒，飼養的禽畜、寵物跑到馬路上妨害交通，不僅會處以行政罰緩，如致交通事故還有刑事及民事責任。
潮州警分局餉潭派出所日前接獲民眾報案，有一隻陸龜在馬路上逛大街，到場後詢問附近民眾，都不知何人所飼養。警方挨家挨戶訪尋後，終於找到位於新埤村的陳姓男子，飼主表示因柵欄鬆脫，陸龜才爬出來，很不好意思，也感謝員警幫忙。
無獨有偶，恆春警分局建民派出所日前也有民眾報案拾獲陸龜一隻，員警將陸龜帶回派出所後，聯繫動保單位並轉發社群網站協尋，不久一名林姓女子來電表示他飼養7、8年的寵物「阿寶」，馬上到派出所領取，並感謝民眾和員警的熱心協助。
警方提醒，家中寵物應留意圈養，避免寵物逃脫離家造成憾事。飼主若讓禽畜、寵物跑到馬路上妨害交通，不僅會處以行政罰緩，如致交通事故還有刑事及民事責任，須多加留心注意，共同守護用路人安全。
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