影／高雄左轉警車紅燈停斑馬線 行人被迫繞行…警方說話了

高雄市警苓雅分局1輛警車在路口左轉，遇前方同要左轉的小貨車停讓直行車，2車在紅燈亮起後無法前進，不巧警車就停在斑馬線上，行人走斑馬線穿越道路被迫繞行，覺得「突兀」，將警車停在斑馬線的照片貼上網路社群，引發熱議。

據了解，苓雅警分局民權路派出所警車，9月10日上午9時20分許，沿高雄市苓雅區光華二路行駛，經過光華二路與三多二路口要左轉，正好前方有輛小貨車也要左轉，但對向綠燈直行的車輛多，貨車停在路口讓直行車待機左轉，民權所的警車跟在後方也停車，不料警車停在斑馬線上，直到光華二路紅燈亮起，三多二路亮綠燈，車輛紛紛起步，警車與貨車已無法左轉，警車便停在斑馬線上停紅燈。

當時許多行人沿三多二路要穿越馬路，因警車停在斑馬線上，只好繞行。有人因而拍下警車停在斑馬線上的照片，貼上網路社群，貼文說「很突兀」，質疑「可以停在斑馬線上嗎？」網友紛紛留言，要貼網者檢舉，有人說「走過去」、「開車素質問題，或是紅單收太少」，也有網友認為，「是來不及左轉的情況」。

苓雅警分局今天表示，經檢視路口監視器影片並詢問員警，警車行經路口要左轉於路口停等，燈號變換時因前方車輛延遲前進，才被阻擋於路口，無違規情形，將持續加強員警教育訓練及製作案例教育，非有緊急情事，務必遵守交通規則，並不得影響人、車往來通行。