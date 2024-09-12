新北男好心借車遇豬隊友 酒駕遭扣車2好友當街全武行

新北市29歲潘男日前將車輛借給同工地同事張男（30歲）使用，但張男因酒駕拒測導致潘男車輛遭查扣。潘男9日與張男約好至交通裁決處申訴。不料2人在裁決處門口討論時，張男竟嗆「我拒測關你屁事！」潘男怒而出拳痛毆張男，張男也反擊互毆，警方到場將2人逮捕，詢後依傷害、恐嚇、毀損罪嫌將2人送辦。

據了解，潘男與張男在同一工地工作，2人因談得來因而成為好友。日前張男向潘男借車使用，但某日張男因餐敘喝酒後開車遭攔查，張男因畏罪拒絕酒測，遭警方開出18萬元拒測罰單，不但得吊銷駕照、吊扣牌照2年，車輛也被移置保管。

張男事後告知潘男車輛被查扣，潘男因日後長期無車可用，於是與張男約定9日下午一起到新北市交通裁決處申訴。當2人在裁決處門口討論如何申訴時，張男竟脫口說「誰叫你的車要被警察拖吊！」潘男聞言怒回張男因酒駕拒測才會被扣車。但張男竟反嗆「我拒測關你屁事！」潘男聽聞後氣憤不已，出拳痛毆張男，張男不甘示弱也揮拳反擊，2人就在裁決所前大打出手。

海山警方獲報到場，發現2人已停止鬥毆，潘男手腕、手指挫傷，衣服被扯破，張男則是頭部創傷、左耳撕裂傷。雙方均怒控對方傷害，警方立即將2人逮捕，詢後依傷害、恐嚇、毀損罪嫌送辦。

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