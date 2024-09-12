影／台中男子被母報案失蹤25年 今台東道場修行尋獲

台中1名80歲老婦兒子失蹤25年，日前聽聞曾在台東縣關山鎮一間道場修行，報警求助。關山警分局今早接獲通報後展開地毯式查訪，順利在海岸山脈道場找到失蹤男子，並通知家屬圓滿處理25年失蹤記。

關山警分局指出，今天上午8點接獲台中市政府警察局通報1名80歲徐姓婦人稱他53歲兒子已失蹤25年，聽聞在台東關山鎮轄區某道場修行，請協助找尋，遂指派關山聯合所員警查訪。

由於關山警分局轄區廣大，且光寺廟及道場就超過千座，員警逐一電話詢問，最後在海岸山脈電光山區內，問出符合老婦所述條件男子，隨即前往該道場，在負責人引薦下，順利找到男子。

員警抵達道場時，一開始男子起初還有些不解，25年前離家時，就已明確向家人告知要出家修行，為何警察會找上門，經員警耐心說明後，男子才放下疑惑，並隨警到派出所製作撤尋筆錄。

關山警分局表示，可能是老婦想確認兒子是否安好，才會報案「失蹤人口」，幸經員警認真查訪，最後圓滿收場。男子雖被尋獲，但仍可依自己意志，選擇要不要與家人聯繫，警方只會通知報案人，並依程序撤銷協尋。