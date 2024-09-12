女子誤信詐團投資損失69萬 警埋伏逮車手送辦

新北市中和警分局今天表示，林姓女子誤信詐騙集團投資廣告，遭騙新台幣69萬元。警方據報，請被害人配合佯稱面交後續投資款，順利逮捕陳姓車手，警詢後依詐欺等罪嫌移送。

中和警分局發布新聞表示，林姓女子於2日報案稱，於網路社群Facebook上看到投資廣告，被高額投資報酬吸引，陷入詐騙集團圈套，下載詐騙集團虛設投資APP，前後投入69萬餘元，全部血本無歸。

警方說，受理當天掌握訊息瞭解，詐團與林女約定，將再面交25萬元投資款。警方請林女配合，員警並喬裝要外出倒垃圾的住戶，在周邊埋伏；待陳姓車手出面取款時，員警立即壓制陳嫌逮捕。

警分局表示，投資詐欺案件層出不窮，假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，以話術騙取民眾信任。全案警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送新北地檢署偵辦。