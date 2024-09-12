快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

女子誤信詐團投資損失69萬 警埋伏逮車手送辦

中央社／ 新北12日電

新北市中和警分局今天表示，林姓女子誤信詐騙集團投資廣告，遭騙新台幣69萬元。警方據報，請被害人配合佯稱面交後續投資款，順利逮捕陳姓車手，警詢後依詐欺等罪嫌移送。

中和警分局發布新聞表示，林姓女子於2日報案稱，於網路社群Facebook上看到投資廣告，被高額投資報酬吸引，陷入詐騙集團圈套，下載詐騙集團虛設投資APP，前後投入69萬餘元，全部血本無歸。

警方說，受理當天掌握訊息瞭解，詐團與林女約定，將再面交25萬元投資款。警方請林女配合，員警並喬裝要外出倒垃圾的住戶，在周邊埋伏；待陳姓車手出面取款時，員警立即壓制陳嫌逮捕。

警分局表示，投資詐欺案件層出不窮，假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，以話術騙取民眾信任。全案警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

全台詐騙案氾濫 彰化溪湖治安座談約九成舉手認「接過詐騙電話」

影／面交4次…詐團騙了300萬還不夠 南警將計就計逮3嫌

銀行主管勾結詐團放行高額詐款 台北1人被騙4900萬元

年輕人扶老婦進銀行顯有詐 永和警追查逮13名詐團

相關新聞

影／宜蘭離奇掉包案 鬼谷子神像遭「變裝未遂」今早送回城隍廟

宜蘭城隍廟發生離奇的神明掉包案，事情鬧大了，廟婆今晨打開廟門，竟發現王禪老祖（俗稱鬼谷子）歸還放廟口，不過整尊神明遭「變...

高雄海釣船疑似引擎起火失去動力 船上4人均安、海巡趕往救援中

一艘高雄鼓山籍海釣船今天從高雄一港口報關出海釣魚，上午10時49分許該船透過海事頻道發出「MAYDAY」訊號求救。海巡說...

影／高雄左轉警車紅燈停斑馬線 行人被迫繞行…警方說話了

高雄市警苓雅分局1輛警車在路口左轉，遇前方同要左轉的小貨車停讓直行車，2車在紅燈亮起後無法前進，不巧警車就停在斑馬線上，...

影／濃煙衝天！嘉義市鬧區4樓透天厝木裝潢燒起來 熱心民眾幫報案

嘉義市蘭井街和仁愛路口有棟4樓透天厝今天上午傳火警，一時濃煙衝天蔽日，嘉義市消防局連續接獲10多通報案電話，即派遣16車...

影／新竹市垃圾掩埋場竄大火 10分鐘燒成一片濃煙火海

位於新竹市香山區的「新竹市衛生掩埋場」今天上午10時許傳出大火，起火區域因堆放大量廢棄家具，在海邊強風助長下延燒迅速，不...

傻眼！開車要送小孩上學 前後車牌都被竊…基警調查恐掛另白車犯案

基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，沒想到今天上午開車要送小孩上班時，前後車牌都不見，她原本以為是別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。