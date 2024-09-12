影／新竹市垃圾掩埋場竄大火 10分鐘燒成一片濃煙火海

位於新竹市香山區的「新竹市衛生掩埋場」今天上午10時許傳出大火，起火區域因堆放大量廢棄家具，在海邊強風助長下延燒迅速，不到20分鐘已經有超過200平方公尺陷入火海，濃煙滾滾就連市區都能看見，新竹市消防局正派遣消防人員前往控制火勢。

新竹市消防局表示，位於香山區浸水北街上的垃圾掩埋場，上午10點23分有民眾通報發生火警，起火物品為燃燒廢棄床墊，因此第一時間即派出朝山、香山、竹光、南寮分隊，後來又再增援三民、埔頂分隊等共7個單位出勤。

據了解，面積約30公頃的新竹市衛生掩埋場被畫分為多個廢棄物堆放區，但上午10點左右，在堆放廢棄家具處的廢棄床墊位置突然竄火，且火勢延燒迅速，不過消防人員抵達現場後研判，因廢棄物都是一區一區分開堆放，暫時沒有向其他堆放區延燒之虞。