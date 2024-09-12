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淡水男陳屍車內窒息 警排除他殺
邱姓男子昨天晚上被人發現倒臥車內，警方獲報到新北淡水現場，邱男窒息已明顯死亡，警勘驗現場排除有他殺嫌疑，邱男家屬沒有疑義，死因待查。
據了解，邱姓男子（65歲）近來工作不順鬱鬱寡歡，昨天下午3時許邱男獨自開車外出便沒再回家，家人遍尋不著以GPS定位，發現邱男人在淡水區小坪頂附近。
邱男家人子趕緊驅車前往找尋，果於小坪頂101號發現邱男倒臥車內明顯窒息，趕緊打電話報警協處。警、消到場檢視邱男已明顯死亡，勘驗現場沒有外力介入痕跡，暫時排除有他殺嫌疑，家屬對死因沒有疑義，至於確切死因，有待檢警相驗後釐清。
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