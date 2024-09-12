快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭離奇掉包案 鬼谷子神像遭「變裝未遂」今早送回城隍廟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭城隍廟發生離奇的神明掉包案，事情鬧大了，廟婆今晨打開廟門，竟發現王禪老祖（俗稱鬼谷子）歸還放廟口，不過整尊神明遭「變裝」重漆，臉被塗成粉紅、嘴上白鬍鬚，一隻腳鞋全漆紅色，開了雙眼，但眉毛來不及畫上。警方研判，竊賊可能來不及把金身變裝完成就趕緊送回。

位於宜蘭市區的城城隍夫人前面供奉的「鬼谷子」，昨天在光天化日下，竟遭人偷換成「呂洞賓」，各界議論紛紛。未料，曹姓廟婆今天6點多打開廟口，發現王禪老祖被放在廟口門檻，立即通報警方進行採證，把神明整理後再請上供桌。

曹姓廟婆說，當下看到神明回家，很開心，但神明手中拂塵已經歪斜，神明金身疑似遭人變裝，臉的顏色完全不同，雙眼似乎被開眼，變更大，但是眉毛不見了，一腳鞋子完全被漆成紅色，另一隻腳還沒漆完，以前並不是這樣。

潘姓內行人說，老祖疑被洗過上漆，犯嫌企圖變造，在金身表面上了水性漆重粉；金箔的部分，有上金漆未乾，面部開臉未完工，應該是想要重新整理。

由於城隍廟沒有監視器，不知何人送回神明？上香民眾熱議此事，吳姓男子說，這件事乃「高人所為」，拿了一尊大小相似雷同的呂洞賓，想要換走神機妙算的鬼谷子，但是冥冥之中，上天自有安排，奉勸大家諸惡莫做；吳婦譴責竊賊，胡亂把神明塗成這樣，「真是黑白亂來」，壞歹誌嘸通做。

廟方表示，竊賊偷走之後為何把神明「改頭換面」，有可能事情鬧大了，來不及變裝完成，半夜就送回來，他們還要花錢把神請重新整理成原來的樣貌，

離奇神明掉包案發生在昨天下午3點多，廟方人員發現城隍夫人前敬奉的神明異樣，並非同尊，仔細看與原來的神明大小相同、帽子類似、鬍鬚長度相似但顏色不同，兩者手持法器明顯不一樣，竟是供奉的王禪老祖，遭人掉包換成呂洞賓神像，驚嚇報驚。

王禪老祖是俗稱的「鬼谷子」，手持無字天書，精通天文兵法、數術，亦即鬼谷神算，擇日相命的守護神；呂洞賓是民間信仰「呂仙祖」，手持拂塵，其桃木劍可以斬斷爛桃花，無緣情侶拜了仙祖，難逃分手命運。兩者主祀意義完全不同。

廟方昨天上網貼文公告，王禪老祖對於城隍廟具有重大歷史意義，希望「請走」神明者自動歸還，既往不咎，未料今早喜見王禪老祖神明回廟，後續交由警方調查。

王禪老祖疑被洗過上漆，金身表面上了水性漆重粉，金漆也未乾，面部開臉未完工，眉毛來不及畫上。記者戴永華／攝影
王禪老祖疑被洗過上漆，金身表面上了水性漆重粉，金漆也未乾，面部開臉未完工，眉毛來不及畫上。記者戴永華／攝影
面部開臉未完工，眉毛來不及畫上。記者戴永華／攝影
面部開臉未完工，眉毛來不及畫上。記者戴永華／攝影
廟方公告的王禪老祖原神像。圖／城隍廟提供
廟方公告的王禪老祖原神像。圖／城隍廟提供
右邊的鞋子被全部漆成紅色，左邊的鞋子是原貌。記者戴永華／攝影
右邊的鞋子被全部漆成紅色，左邊的鞋子是原貌。記者戴永華／攝影
城隍夫人前面供奉的王禪老祖「鬼谷子」失而複得，與遭人置換的「呂洞賓」，兩尊神明置放供桌一前一後。記者戴永華／攝影
城隍夫人前面供奉的王禪老祖「鬼谷子」失而複得，與遭人置換的「呂洞賓」，兩尊神明置放供桌一前一後。記者戴永華／攝影
宜蘭城隍廟發生離奇神明掉包案，今早被偷走的王禪老祖「鬼谷子」歸還放在廟口門檻 ，廟方人員開心失而複得。圖／民眾提供
宜蘭城隍廟發生離奇神明掉包案，今早被偷走的王禪老祖「鬼谷子」歸還放在廟口門檻 ，廟方人員開心失而複得。圖／民眾提供
王禪老祖（鬼谷子）遭偷走的竊賊重粉變造金身，但「變裝」只做了一半，今早就把神明送回城隍廟。記者戴永華／攝影
王禪老祖（鬼谷子）遭偷走的竊賊重粉變造金身，但「變裝」只做了一半，今早就把神明送回城隍廟。記者戴永華／攝影
城隍夫人前面供奉的王禪老祖「鬼谷子」失而複得，與遭人置換的「呂洞賓」，兩尊神明置放供桌一前一後。記者戴永華／攝影
城隍夫人前面供奉的王禪老祖「鬼谷子」失而複得，與遭人置換的「呂洞賓」，兩尊神明置放供桌一前一後。記者戴永華／攝影

城隍廟 宜蘭 神明

延伸閱讀

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

鬼谷子變呂洞賓？宜蘭城隍廟神像離奇被調包 廟方氣到報警

新竹觀光巴士逢假日上路 免費載客繞行多個市區景點

將門虎女！宜蘭紅文旦品質評鑑競賽 黃氏父女包辦冠亞

相關新聞

影／宜蘭離奇掉包案 鬼谷子神像遭「變裝未遂」今早送回城隍廟

宜蘭城隍廟發生離奇的神明掉包案，事情鬧大了，廟婆今晨打開廟門，竟發現王禪老祖（俗稱鬼谷子）歸還放廟口，不過整尊神明遭「變...

高雄海釣船疑似引擎起火失去動力 船上4人均安、海巡趕往救援中

一艘高雄鼓山籍海釣船今天從高雄一港口報關出海釣魚，上午10時49分許該船透過海事頻道發出「MAYDAY」訊號求救。海巡說...

影／高雄左轉警車紅燈停斑馬線 行人被迫繞行…警方說話了

高雄市警苓雅分局1輛警車在路口左轉，遇前方同要左轉的小貨車停讓直行車，2車在紅燈亮起後無法前進，不巧警車就停在斑馬線上，...

影／濃煙衝天！嘉義市鬧區4樓透天厝木裝潢燒起來 熱心民眾幫報案

嘉義市蘭井街和仁愛路口有棟4樓透天厝今天上午傳火警，一時濃煙衝天蔽日，嘉義市消防局連續接獲10多通報案電話，即派遣16車...

影／新竹市垃圾掩埋場竄大火 10分鐘燒成一片濃煙火海

位於新竹市香山區的「新竹市衛生掩埋場」今天上午10時許傳出大火，起火區域因堆放大量廢棄家具，在海邊強風助長下延燒迅速，不...

傻眼！開車要送小孩上學 前後車牌都被竊…基警調查恐掛另白車犯案

基隆市一名家長昨天將白色自小客車停在基金一路129巷內，沒想到今天上午開車要送小孩上班時，前後車牌都不見，她原本以為是別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。