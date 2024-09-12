影／宜蘭離奇掉包案 鬼谷子神像遭「變裝未遂」今早送回城隍廟

宜蘭城隍廟發生離奇的神明掉包案，事情鬧大了，廟婆今晨打開廟門，竟發現王禪老祖（俗稱鬼谷子）歸還放廟口，不過整尊神明遭「變裝」重漆，臉被塗成粉紅、嘴上白鬍鬚，一隻腳鞋全漆紅色，開了雙眼，但眉毛來不及畫上。警方研判，竊賊可能來不及把金身變裝完成就趕緊送回。

位於宜蘭市區的城城隍夫人前面供奉的「鬼谷子」，昨天在光天化日下，竟遭人偷換成「呂洞賓」，各界議論紛紛。未料，曹姓廟婆今天6點多打開廟口，發現王禪老祖被放在廟口門檻，立即通報警方進行採證，把神明整理後再請上供桌。

曹姓廟婆說，當下看到神明回家，很開心，但神明手中拂塵已經歪斜，神明金身疑似遭人變裝，臉的顏色完全不同，雙眼似乎被開眼，變更大，但是眉毛不見了，一腳鞋子完全被漆成紅色，另一隻腳還沒漆完，以前並不是這樣。

潘姓內行人說，老祖疑被洗過上漆，犯嫌企圖變造，在金身表面上了水性漆重粉；金箔的部分，有上金漆未乾，面部開臉未完工，應該是想要重新整理。

由於城隍廟沒有監視器，不知何人送回神明？上香民眾熱議此事，吳姓男子說，這件事乃「高人所為」，拿了一尊大小相似雷同的呂洞賓，想要換走神機妙算的鬼谷子，但是冥冥之中，上天自有安排，奉勸大家諸惡莫做；吳婦譴責竊賊，胡亂把神明塗成這樣，「真是黑白亂來」，壞歹誌嘸通做。

廟方表示，竊賊偷走之後為何把神明「改頭換面」，有可能事情鬧大了，來不及變裝完成，半夜就送回來，他們還要花錢把神請重新整理成原來的樣貌，

離奇神明掉包案發生在昨天下午3點多，廟方人員發現城隍夫人前敬奉的神明異樣，並非同尊，仔細看與原來的神明大小相同、帽子類似、鬍鬚長度相似但顏色不同，兩者手持法器明顯不一樣，竟是供奉的王禪老祖，遭人掉包換成呂洞賓神像，驚嚇報驚。

王禪老祖是俗稱的「鬼谷子」，手持無字天書，精通天文兵法、數術，亦即鬼谷神算，擇日相命的守護神；呂洞賓是民間信仰「呂仙祖」，手持拂塵，其桃木劍可以斬斷爛桃花，無緣情侶拜了仙祖，難逃分手命運。兩者主祀意義完全不同。

廟方昨天上網貼文公告，王禪老祖對於城隍廟具有重大歷史意義，希望「請走」神明者自動歸還，既往不咎，未料今早喜見王禪老祖神明回廟，後續交由警方調查。