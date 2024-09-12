網路老婆稱父過世需喪葬費 台南八旬翁遇老哏險被騙68萬

台南市八旬鄭姓老翁透過網路認識暱稱「思萍」年輕貌美女子，雙方互相加Line好友後，對方每天對鄭噓寒問暖，雙方以老公、老婆相稱。女網友昨天突然以父親過世需喪葬費為由，要向男子借68萬元，鄭信以為真焦急的到銀行臨櫃匯款，銀行行員察覺鄭要匯款到不明帳戶，通報警員到場勸說，保住他的老本。

獨居的鄭姓老翁說，他於今年6月和「思萍」互相加Line好友後，對方每天對他噓寒問暖，溫情陪伴，雙方以老公、老婆互稱。交往3個多月後，昨天上午10點多女網友突然以父親過世需喪葬費為由，急需一筆款項辦理後事，欲向男子借68萬元。鄭姓男子見她有困難，焦急地到台南市中西區某銀行臨櫃匯款，幸好銀行行員察覺有異，緊急通報台南市警第二分局博愛所員警到場處理。

警員張維婷、潘敬文到場了解時，鄭說詞反覆，一開始說對方是在通訊軟體上認識的女網友，臨櫃匯款是為了要借錢給網路老婆辦理她父親的後事，後來才說出網路老婆告知，如遇銀行行員及警察的詢問時，必須堅稱匯款是為了購買果樹的費用或想一個理由來搪塞。

警員苦口婆心勸鄭姓老翁勿相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，並明確告訴鄭，這就是網路愛情陷阱，目的就是為了騙錢，鄭這才恍然大悟，打消匯款的念頭，了解到自己遇到了網路愛情詐騙。