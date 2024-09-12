為追債在她家車上裝GPS 男子錢沒討成反觸法
家住新竹縣竹北市的劉姓男子與桃園市童姓女子有金錢糾紛，但欠債的童女卻置之不理，劉男為掌握她的行蹤和她的上班地點，在童女的黃姓丈夫的轎車上裝置GPS定位追蹤器，之後被黃男發現報警，桃園地檢署偵結，將劉男依妨害秘密案件起訴，由於他坦承不諱，檢方向法院聲請簡易判決。
起訴指出，劉男與黃男的童姓妻子有債務糾紛，劉為了追討債務，2022年間在桃園市觀音區中興路的觀音海水浴場發現她家的車，於是將GPS定位追蹤器藏放在黃男的後車廂底盤下，以此方式記錄車輛行蹤。
黃男於2022年12月21日欲維修車輛檢查時，赫然在後車廂底盤發現一個小「黑方塊」，拔下查看才驚覺遭人裝設GPS定位追蹤系統，趕緊委託律師向桃園市警大園分局提出教唆妨害秘密罪嫌。
檢警偵查時，劉男對於自己在黃男車上裝設GPS一事均坦承不諱，檢察官認為，劉是自己裝設定位追蹤器，並未委託他人，應為正犯，而非黃男所提的教唆犯，因此以刑法的無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪嫌起訴。
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