父為前議員、嫂為副議長…基隆地政處長墜樓亡 謝國樑到場慰問家屬

基隆市政府王姓地政處長昨天晚間近12時，疑從七堵區一處民宅墜落樓下圍牆外鐵軌附近，家屬找不到人向警方報案協尋，直到今天清晨5點多才被警方發現，已經死亡，警方報請檢方相驗釐清死因。市長謝國樑今天上午8點多到場慰問家屬，協助後續處理。

鐵路警察局七堵派出所調查，死者為王姓地政處長（55歲），因為家屬報案找不到人，請求協尋，第三分局、鐵路警察今天清晨獲報清查，發現王男躺在樓下圍牆外鐵軌附近，已經死亡，未送醫，立即封鎖現場，調查死因。

死者父親是前資深市議員，大嫂是現任副議長，一早都到場處理。警方說，已採證處理，研判沒有外力因素，正在釐清墜落原因，根據跡證顯示，疑從住處高處墜落。

基隆市政府證實死訊，表示相關單位協助處理中，市府官員對地政處長墜樓死亡，都相當震驚，表示沒有什麼異狀，鐵路警察局已報請檢方相驗調查。

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