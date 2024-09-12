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德撲賭場竄進北市中山區 業者竟備霰彈槍「壓場」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子所組德州撲克職業賭場流竄台北市各商業區，近期進駐中山區林森北路，轄區警方連日蒐證，近日集結警力上門搜索，不僅查獲賭場人員23人，查扣賭具、現金10餘萬元、百萬元籌碼等，還查獲霰彈槍彈，不排除是賭場業者用來「壓場」，詢後依刑法賭博、槍砲罪嫌、社會秩序維護法等偵辦。

警方調查，該賭場平時流竄台北市萬華、大安區等商業區，業者以每局賭資5%的比例抽取利潤，約兩周前選定中山區人潮密集的「條通商圈」，以每小時1000元價格短租林森北路一處華廈地下一樓，透過網路群組揪客聚賭，現場只開放群組成員進場，以此過濾人員身分，規避查緝。

轄區中山分局警方發現異狀展開調查，9月7日凌晨時分集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人22歲林男、荷官、員工等三人，及賭客等現場人員20人，共帶回23人調查釐清；現場查扣監視器、賭具撲克牌20副、賭場周轉金10萬、現金賭資5000餘元，籌碼146萬餘元等證物。

其中，中山分局偵查隊員警今年中旬偵辦一起詐欺案時，鎖定林男及40歲蕭姓男子涉嫌持有槍械，正持續調查中，不料搜索賭場當晚驚見2人皆在現場，即擴大調查犯嫌座車，後續在林男汽車中起獲霰彈槍1把、子彈5顆，蕭男否認涉嫌持槍，林男則辯稱是不明賭客積欠賭債以槍彈抵押。

警方表示，經釐清現場人員身分，確認除賭場人員3人外，有賭客10人、在場尚未行賭者10人，其中蕭男也屬在場未行賭者。林男、蕭男後續不願清楚交代槍彈來源，警方不排除槍彈是2人準備用來「壓場」，以防賭場內發生糾紛。全案詢後分別依刑法賭博罪嫌送辦賭場人員3人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦林、蕭2人，依社會秩序維護法裁罰賭客10人，其餘人員請回。

轄區中山分局警方發現異狀展開調查，9月7日凌晨時分集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人22歲林男、荷官、員工等三人，及賭客等現場人員20人，共帶回23人調查釐清。圖／讀者提供
轄區中山分局警方發現異狀展開調查，9月7日凌晨時分集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人22歲林男、荷官、員工等三人，及賭客等現場人員20人，共帶回23人調查釐清。圖／讀者提供
轄區中山分局警方發現異狀展開調查，9月7日凌晨時分集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人22歲林男、荷官、員工等三人，及賭客等現場人員20人，共帶回23人調查釐清。圖／讀者提供
轄區中山分局警方發現異狀展開調查，9月7日凌晨時分集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人22歲林男、荷官、員工等三人，及賭客等現場人員20人，共帶回23人調查釐清。圖／讀者提供

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