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國3南下大溪段4車連環撞 1人受傷送醫
42歲的廖姓轎車駕駛昨晚9時51分，行駛於國道3號南下大溪路段時，疑未保持安全距離，追撞前方3輛轎車，導致前方58歲羅姓轎車駕駛頸椎挫傷送醫，各駕駛酒測值為0，詳細肇事原因警方釐清中。
昨晚廖男駕駛轎車行駛於國道南向65公里處中線車道，疑因未保持行車安全距離碰撞前車羅男轎車，再追撞43歲姜男轎車駕駛後及45歲邱姓女轎車駕駛肇事。
現場一片狼藉，有轎車幾乎車頭車尾都全毀凹陷，且橫躺在車道中央，事故造成羅男胸頸擦挫傷，由救護車送往國軍桃園總醫院檢傷，現場事故於昨晚10時44分排除，各車駕駛無飲酒情事。
國道第6公路警察大隊呼籲用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元外，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。
國道警呼籲用路人依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵應開啟危險警示燈警示後車，以維行車安全。
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