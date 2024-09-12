嘉義縣朴子快炒店清晨火警 波及一旁民宅、2人嗆傷送醫

嘉義縣朴子市南通路三段一家快炒店今天清晨3點多發生火警，火勢迅速延燒、濃煙竄天，快炒店樓上有2人受困屋內，還波及隔壁民宅及1樓娃娃機店，消防局獲報趕往布水線滅火，將32歲男子、37歲女子救出送醫，在清晨4點多撲滅火勢，詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義縣消防局朴子分隊表示，今天清晨3點37分接獲消防局轉報，朴子市南通路三段發生住宅火警，抵達後1、2樓RC建築物已竄出大量火焰，立即布水線入室搶救，在1樓後方廁所救出救出32歲男子、37歲女子，2人輕微嗆傷、意識清楚，由救護車送往嘉義長庚醫院救治。

嘉義縣消防局表示，火勢約在清晨4點36分撲滅，火場後續交由員警及火調科處理，釐清詳細起火原因。火災發生速度相當快，火勢及濃煙蔓延整個建築物，易使逃生變得困難，為及早發現火災及避難逃生，呼籲住家每一居室應裝設住宅用火災警報器，以維防火安全。