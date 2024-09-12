網友突收不明月餅禮盒 驚疑詐騙

高雄湖內警方追查後，確認月餅是陳姓男子所寄，單純是要給遊戲社團成員的賀禮，署名小天使家園也是希望即便月餅被退也能做公益。記者張議晨／翻攝 高雄上周有多名網友收到署名為「路竹小天使家園」的月餅禮盒，小天使家園澄清沒寄禮盒，讓網友懷疑是新型詐騙手法，警方追查發現是陳姓男子以自家生產月餅禮盒寄給線上遊戲社團成員，署名小天使家園，是考量萬一會員退回，可直接轉贈該機構，未料掀起風波。

小天使家園是收容失依、遭逢變故嬰幼童的社福機構，上周高雄有網友收到兩盒署名「小天使家園贈送」的禮盒，致電後發現該機構未生產中秋禮盒，禮盒來路不明，引起質疑。

此事在網路掀起熱議，民眾擔心是新型詐騙手法，還有人擔心被下毒，提醒網友還是不要食用，小天使家園也澄清沒寄禮盒。

高雄市警察局湖內警分局獲報後據月餅外包裝查訪，鎖定陳姓男子，通知他到派出所說明，陳男解釋，他有組一個線上遊戲的社團，成員共23人，因中秋節將至，才以自家工廠生產的月餅禮盒寄給社團會員。陳男說，他是小天使家園的捐贈人，月餅會署名小天使家園，是怕寄出的月餅被退回，認為若寫小天使家園，退回就會直接捐給機構，沒想到引起風波。