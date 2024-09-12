聽新聞
0:00 / 0:00

高檢署第二波斷源成果…全國打詐 扣犯罪所得13.6億元

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

高檢署統合各司法機關執行今年第二波打詐，全國共查獲逾五千件、七千多人，查扣犯罪所得現金逾十三億元。圖／調查局提供
高檢署統合各司法機關執行今年第二波打詐，全國共查獲逾五千件、七千多人，查扣犯罪所得現金逾十三億元。圖／調查局提供
台灣高檢署統合執法機關打詐，昨天公布第二波專案績效，全國各地檢共查獲五七七○件、七七九五人，羈押八七七人，查獲機房卅四處、水房十九處，查扣犯罪所得十三億六七二七萬元、泰達幣四十九萬五一五五顆，不動產廿四筆、汽車十七輛，並凍結帳戶十二億元。

高檢署特別指出，現今電信詐騙集團是有系統、分工細緻專業，且藏身於境外之犯罪組織，利用科技網路、產業發展、金融便利掩護，推陳出新詐騙手法，再加以金錢吸收誘惑青少年、專業人士為其服務，形成一龐大犯罪集團產業鏈。

高檢署與全國各地檢署、刑事局、調查局等單位研議懲詐專案，今年五月廿四日至六月十四日執行第一波查緝，七月一日至八月廿日執行第二波「斷源專案」，刑事局共執行三○六案，約談二八二○人，查扣不法所得九點七九億元。

調查局共執行卅一案，破獲機房六處、水房四處，約談二三一人，查扣現金一億五千萬元、泰達幣四十四萬七七九點九一八顆、不動產廿二筆、車輛十五輛、黃金二三○點九八錢、名牌包二個、貓池九台、卡池四台及上萬張ＳＩＭ卡，並經法院裁定扣押上百帳戶凍結十二億元。

高檢署指出，至今年七月止，懲詐團隊共查獲電信詐團二六○三件，推行追贓返還計畫，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人，以此做為向法院求處量刑、上訴依據。從去年七月至今年七月底，和調解共八七五一件，和調解金額為十九億七三五六萬元。

泰達幣 詐騙集團 黃金

延伸閱讀

出事了！網紅「罔腰」疑涉毒被警逮捕 拘留室過一夜後獲請回

全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不法所得逾41億

高檢署公布第二波打詐成績單：全國平均每天查獲113件共押877人

美加華僑受害…台灣淪詐欺之島 法院狠酸：打詐國家隊至今沒成效

相關新聞

高檢署第二波斷源成果…全國打詐 扣犯罪所得13.6億元

台灣高檢署統合執法機關打詐，昨天公布第二波專案績效，全國各地檢共查獲五七七○件、七七九五人，羈押八七七人，查獲機房卅四處...

鬼谷子變呂洞賓 宜蘭城隍廟神像被掉包

宜蘭城隍廟昨發生離奇神明掉包案，城隍夫人前供奉的「鬼谷子」在光天化日下竟遭人偷換成「呂洞賓」。廟方發現氣得報警，貼文要求...

廣角鏡／蘭陽溪口火燒船 4人皆平安

宜蘭頭城籍漁船「連慶福十二號」昨凌晨四時許從烏石港出海捕撈魩仔魚，二小時後船隻在蘭陽溪口外一浬海域起火燃燒，火勢一發不可...

網友突收不明月餅禮盒 驚疑詐騙

高雄上周有多名網友收到署名為「路竹小天使家園」的月餅禮盒，小天使家園澄清沒寄禮盒，讓網友懷疑是新型詐騙手法，警方追查發現...

模擬紙類儲放區發生火災 預防工廠火警桃市消防第4大隊全員出動

桃園市消防局第4大隊為強化轄內具有公共危險物品場所自衛消防編組自主應變能力，大溪分隊與緯富科技股份有限公司於今日聯合辦理...

中捷四維國小站務員突昏倒無生命跡象 警消送醫搶救

台中捷運四維國小站一名年約40多歲的站務員，在今晚9時許在搭乘手扶梯時突然昏倒，台中市消防局派員到場時，站務員已意識模糊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。