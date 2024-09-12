高檢署第二波斷源成果…全國打詐 扣犯罪所得13.6億元

高檢署統合各司法機關執行今年第二波打詐，全國共查獲逾五千件、七千多人，查扣犯罪所得現金逾十三億元。圖／調查局提供 台灣高檢署統合執法機關打詐，昨天公布第二波專案績效，全國各地檢共查獲五七七○件、七七九五人，羈押八七七人，查獲機房卅四處、水房十九處，查扣犯罪所得十三億六七二七萬元、泰達幣四十九萬五一五五顆，不動產廿四筆、汽車十七輛，並凍結帳戶十二億元。

高檢署特別指出，現今電信詐騙集團是有系統、分工細緻專業，且藏身於境外之犯罪組織，利用科技網路、產業發展、金融便利掩護，推陳出新詐騙手法，再加以金錢吸收誘惑青少年、專業人士為其服務，形成一龐大犯罪集團產業鏈。

高檢署與全國各地檢署、刑事局、調查局等單位研議懲詐專案，今年五月廿四日至六月十四日執行第一波查緝，七月一日至八月廿日執行第二波「斷源專案」，刑事局共執行三○六案，約談二八二○人，查扣不法所得九點七九億元。

調查局共執行卅一案，破獲機房六處、水房四處，約談二三一人，查扣現金一億五千萬元、泰達幣四十四萬七七九點九一八顆、不動產廿二筆、車輛十五輛、黃金二三○點九八錢、名牌包二個、貓池九台、卡池四台及上萬張ＳＩＭ卡，並經法院裁定扣押上百帳戶凍結十二億元。

高檢署指出，至今年七月止，懲詐團隊共查獲電信詐團二六○三件，推行追贓返還計畫，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人，以此做為向法院求處量刑、上訴依據。從去年七月至今年七月底，和調解共八七五一件，和調解金額為十九億七三五六萬元。