模擬紙類儲放區發生火災 預防工廠火警桃市消防第4大隊全員出動

桃園市消防局第4大隊為強化轄內具有公共危險物品場所自衛消防編組自主應變能力，大溪分隊與緯富科技股份有限公司於今日聯合辦理兵棋推演暨搶救組合演練，本次演練旨在強化廠方事故應變能力，並強化公司與消防單位間的緊急事故合作機制，提升業者災害應變能力，降低災害風險及人員損失。

此次演練共計動員44名消防人員、出動14輛救災救護車輛，演練中將模擬位於第一廠區2樓紙類儲放區發生火災，公司人員立即啟動自衛消防編組初期滅火，另通報119並實施避難引導疏散廠內工作人員至集合點清點人數。

大溪分隊表示，藉由與緯富科技聯合搶救演練，促進雙方熟悉事故應變程序，期待業者平時落實廠內公共危險物品管理，災時即時採取消防自衛消防編組應變措施，避免災害影響範圍擴大。

此外，呼籲公共危險物品製造、處理及儲存場所業者應將危害辨識卡放置於工廠警衛室，並定期更新內容，若於災害發生時，請於第一時間告知消防單位指揮官火災狀況、公共危險物品種類及人員傷亡情況。

第四大隊長陳莉婷表示，消防近期致力於與ESG永續企業一同辦理自衛消防編組暨搶救組合演練，除了提醒廠方應落實平時自主防災，也要求消防人員應熟悉轄內大型工廠危險物品放置位置與工廠特性，並制定搶救方案，保障業者及消防搶救人員安全。